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Кулеба отреагировал на заявления из России о готовности к мирным переговорам

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ответил на сообщения из России, где заявляют якобы о готовности начать мирные переговоры по войне в Украине.

сегодня, 11:25
Автор:
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Slava Kot
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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал недавние заявления российских политиков, которые активно начали заявлять о готовности к мирным переговорам о войне в Украине. По словам Кулебы, Россия в очередной раз продвигает "лживый нарратив".

Кулеба отреагировал на заявления из России о готовности к мирным переговорам

Дмитрий Кулеба о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников

Дмитрий Кулеба записал видеокомментарий, опубликовавший в социальной сети X, относительно слов российских политиков о мирных переговорах. В частности, использование заявлений о якобы готовности заключить мирное соглашение в 2022 году, которое Украина якобы отклонила, поэтому война продолжается и дальше.

По словам Кулебы, российская пропаганда таким образом пытается переложить вину за войну в Украине на украинцев, а не на Россию, которая начала полномасштабное вторжение.

"Они хотят, чтобы люди забыли, что именно Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года и вместо этого фокусируется на переговорах в конце марта 2022 года. Смещая фокус, они пытаются убедить всех, мол, Россия действительно хотела мира, но Украина это отвергла. Это абсурд. Если бы Россия хотела мира, она вообще не должна была нападать на Украину", — сказал Кулеба.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к мирным переговорам по войне в Украине и указал на одно условие из Кремля. По словам главы МИД РФ, Украина должна отдать все свои оккупированные территории России.

Также "Комментарии" писали о реакции с Офиса президента Украины на перестановки в России после инаугурации российского диктатора Владимира Путина. Представитель офиса президента Михаил Подоляк пояснил, возможны ли после этого мирные переговоры с Кремлем по поводу войны в Украине.




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