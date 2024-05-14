Кулеба отреагировал на заявления из России о готовности к мирным переговорам

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал недавние заявления российских политиков, которые активно начали заявлять о готовности к мирным переговорам о войне в Украине. По словам Кулебы, Россия в очередной раз продвигает "лживый нарратив".
Дмитрий Кулеба о мирных переговорах с Россией. Фото из открытых источников
Дмитрий Кулеба записал видеокомментарий, опубликовавший в социальной сети X, относительно слов российских политиков о мирных переговорах. В частности, использование заявлений о якобы готовности заключить мирное соглашение в 2022 году, которое Украина якобы отклонила, поэтому война продолжается и дальше.
По словам Кулебы, российская пропаганда таким образом пытается переложить вину за войну в Украине на украинцев, а не на Россию, которая начала полномасштабное вторжение.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил о готовности России к мирным переговорам по войне в Украине и указал на одно условие из Кремля. По словам главы МИД РФ, Украина должна отдать все свои оккупированные территории России.
Также "Комментарии" писали о реакции с Офиса президента Украины на перестановки в России после инаугурации российского диктатора Владимира Путина. Представитель офиса президента Михаил Подоляк пояснил, возможны ли после этого мирные переговоры с Кремлем по поводу войны в Украине.
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