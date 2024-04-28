Кулеба обратился к партнерам Украины с призывом по Путину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинских международных партнеров верить в победу Украины. По его словам, Путин – это "политическое животное, которое чувствует страх".



Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников

Во время интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинским партнерам по поводу Путина с призывом не показывать страх российскому диктатору.

"Нам нужно, чтобы наши партнеры твердо верили в то, что победа Украины достижима. Во-вторых, не имели страха перед Путиным, потому что Путин является политическим животным, которое чувствует страх. И когда он чувствует этот страх, он становится более агрессивным", – сказал Кулеба.

По словам министра, если Путин почувствует силу, то вынужден будет отступить. В качестве примера Кулеба указал на голосование в Конгрессе США о помощи Украине.

"Меседж от Вашингтона: борьба идет, а борьба за свободу и демократию продолжается", – подчеркнул Кулеба.

Также в интервью Дмитрий Кулеба указал, что Украина требует как можно больше оружия от союзников для войны, защиты городов и освобождения украинских территорий.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент принял важное решение по Путину. При голосовании одной из резолюций, которая была поддержана большинством голосов, чтобы не признавать результаты выборов в РФ. Такое решение носит рекомендательный характер и означает, что Путин считается нелегитимным президентом России.

Также "Комментарии" писали о госсекретаре США Энтони Блинкене, который назвал страну, благодаря которой Россия может продолжать войну в Украине. По его словам, Китай отправляет в РФ товары двойного назначения, используемые Россией для военных действий.