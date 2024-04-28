Кулеба обратился к партнерам Украины с призывом по Путину

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Slava Kot
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал украинских международных партнеров верить в победу Украины. По его словам, Путин – это "политическое животное, которое чувствует страх".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото из открытых источников
Во время интервью CNN глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинским партнерам по поводу Путина с призывом не показывать страх российскому диктатору.
По словам министра, если Путин почувствует силу, то вынужден будет отступить. В качестве примера Кулеба указал на голосование в Конгрессе США о помощи Украине.
Также в интервью Дмитрий Кулеба указал, что Украина требует как можно больше оружия от союзников для войны, защиты городов и освобождения украинских территорий.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Европарламент принял важное решение по Путину. При голосовании одной из резолюций, которая была поддержана большинством голосов, чтобы не признавать результаты выборов в РФ. Такое решение носит рекомендательный характер и означает, что Путин считается нелегитимным президентом России.
Также "Комментарии" писали о госсекретаре США Энтони Блинкене, который назвал страну, благодаря которой Россия может продолжать войну в Украине. По его словам, Китай отправляет в РФ товары двойного назначения, используемые Россией для военных действий.
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