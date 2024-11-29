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Черновалова Кристина
Ситуация на фронте остается сложной, и если ничего не изменится, Украина рискует потерпеть поражение в войне. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times . Он признался, что в настоящее время у страны нет достаточных ресурсов для кардинального перелома в боевых действиях.
Кулеба предупреждает: без помощи Запада Украина может проиграть войну
По его словам, у Украины нет необходимых средств для изменения траектории боевых действий. Кулеба также признал, что вопрос, почему Запад не спешит помогать активнее, остается одним из самых болезненных.
Кулеба также выразил благодарность за поддержку администрации президента США Джо Байдена. По его мнению, именно Байден в критический момент стал тем лидером, который смог помочь Украине выстоять в самые тяжелые месяцы.
Ранее "Комментарии" писали, что подразделения РФ сейчас скрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское. Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны.
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