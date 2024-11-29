Кулеба о войне: без помощи Запада Украина проигрывает

Ситуация на фронте остается сложной, и если ничего не изменится, Украина рискует потерпеть поражение в войне. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times . Он признался, что в настоящее время у страны нет достаточных ресурсов для кардинального перелома в боевых действиях.

Кулеба предупреждает: без помощи Запада Украина может проиграть войну

"И если так пойдет дальше, мы проигрываем войну", – считает дипломат.

По его словам, у Украины нет необходимых средств для изменения траектории боевых действий. Кулеба также признал, что вопрос, почему Запад не спешит помогать активнее, остается одним из самых болезненных.

"То, что я ненавижу в моих разговорах с европейскими и американскими экспертами, а "ненависть" – это слово, которое я обычно не употребляю – это то, что все спрашивают, что Украина готова сделать, что Украина готова принять. И я говорю: ребята, сначала найдите ответ на вопрос, что Путин готов принять.

Кулеба также выразил благодарность за поддержку администрации президента США Джо Байдена. По его мнению, именно Байден в критический момент стал тем лидером, который смог помочь Украине выстоять в самые тяжелые месяцы.

Ранее "Комментарии" писали, что подразделения РФ сейчас скрепляются в 14 км от поселка Удачное, где работает шахтоуправление Покровское. Этот промышленный объект является стратегическим активом Украины для металлургической отрасли, ведь здесь добывают редкий коксующийся уголь (марка "К"), необходимый в цикле производства стали на крупнейших металлургических комбинатах страны.