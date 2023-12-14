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Кулеба назвал три вещи, которые нужны Украине для победы в войне

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил при каких условиях Украина может одержать победу над Россией в войне.

сегодня, 14:35
Автор:
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Slava Kot
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления о необходимости Украины искать компромиссы, чтобы остановить войну. В качестве аргумента Кулеба назвал три ключевых пункта, которые помогут победить Россию на условиях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Affairs.

Кулеба назвал три вещи, которые нужны Украине для победы в войне

Кулеба о вещах, которые помогут выиграть войну против России. Фото из открытых источников

Кулеба в статье заявил, что некоторые СМИ и эксперты начали высказывать идею необходимых компромиссов для Украины, ведь война заходит в тупик, у России больше ресурсов, а поддержка Украины уменьшается. Украинский министр ответил на такие заявления, указав, что сейчас происходит только один из этапов войны.


"Было бы ошибкой допустить, чтобы проигрышные настроения определяли наши политические решения", — отметил Кулеба и добавил, что "наша победа достижима".

Министр иностранных дел заявил, что желаемым для Украины результатом в войне будет возвращение оккупированных территорий и привлечение к ответственности всех виновных. Для этого Кулеба указывает на три основных вещи, которые помогут одержать победу в войне против России:

  • Военная помощь (ПВО, беспилотники, снаряды, самолеты, ракеты)
  • Развитие оборонной промышленности союзников, чтобы удовлетворить потребности Украины в войне.
  • Принципиальный подход к возможным предстоящим переговорам с Россией.

Кулеба объясняет, что "мы бы давно проиграли", если бы в войне значения имели лишь цифры. Министр указывает, что, несмотря на неудачу с контрнаступлением, Украина имеет успехи на Черном море, откуда вытеснила частично Россию и получила "зерновой коридор" без участия Кремля. Также украинские военные не допустили значительных продвижений армии РФ, а россияне понесли большие потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о Кулебе, заявившем о важном сигнале из Венгрии, свидетельствующем о "окне возможностей" для вступления Украины в ЕС.



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Источник: https://www.foreignaffairs.com/ukraine/there-path-victory-ukraine
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