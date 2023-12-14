Кулеба назвал три вещи, которые нужны Украине для победы в войне

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на заявления о необходимости Украины искать компромиссы, чтобы остановить войну. В качестве аргумента Кулеба назвал три ключевых пункта, которые помогут победить Россию на условиях Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Foreign Affairs.

Кулеба о вещах, которые помогут выиграть войну против России. Фото из открытых источников

Кулеба в статье заявил, что некоторые СМИ и эксперты начали высказывать идею необходимых компромиссов для Украины, ведь война заходит в тупик, у России больше ресурсов, а поддержка Украины уменьшается. Украинский министр ответил на такие заявления, указав, что сейчас происходит только один из этапов войны.

"Было бы ошибкой допустить, чтобы проигрышные настроения определяли наши политические решения", — отметил Кулеба и добавил, что "наша победа достижима".

Министр иностранных дел заявил, что желаемым для Украины результатом в войне будет возвращение оккупированных территорий и привлечение к ответственности всех виновных. Для этого Кулеба указывает на три основных вещи, которые помогут одержать победу в войне против России:

Военная помощь (ПВО, беспилотники, снаряды, самолеты, ракеты)

Развитие оборонной промышленности союзников, чтобы удовлетворить потребности Украины в войне.

Принципиальный подход к возможным предстоящим переговорам с Россией.

Кулеба объясняет, что "мы бы давно проиграли", если бы в войне значения имели лишь цифры. Министр указывает, что, несмотря на неудачу с контрнаступлением, Украина имеет успехи на Черном море, откуда вытеснила частично Россию и получила "зерновой коридор" без участия Кремля. Также украинские военные не допустили значительных продвижений армии РФ, а россияне понесли большие потери.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Путин рассказал, когда планирует закончить войну в Украине.

Также "Комментарии" писали о Кулебе, заявившем о важном сигнале из Венгрии, свидетельствующем о "окне возможностей" для вступления Украины в ЕС.