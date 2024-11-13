Куда враг оттеснил ВСУ в Курской области: карта ISW

Войска РФ продолжают контрнаступательную операцию в Курской области. За последние сутки им удалось продвинуться, оттеснив позиции украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево в Курской области во время многоволновой механизированной атаки размером в батальон.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись во время механизированной атаки к юго-востоку от Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Одна из украинских бригад, отражавшая российский механизированный штурм, сообщила, что войска РФ атаковали с применением 29 единиц бронетехники пятью волнами, а ВСУ уничтожили 18 из 29 машин врага.

Дополнительные геолокационные кадры от 11 и 12 ноября указывают на то, что войска РФ продвинулись в пределах и северо-западнее Плехово, и юго-западнее Погребков.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также недавно продвинулись вблизи Дарьино (юго-восточнее Коренево) и якобы оттеснили ВСУ с позиций возле Марьевки (севернее Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ якобы совершили неудачный штурм с применением бронетехники вблизи н.п. Кремяное.

Бои продолжались в районе Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Леонидово, Орловки и Малой Локни.

Читайте также на портале "Комментарии" — численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине, говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



