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Куда враг оттеснил ВСУ в Курской области: карта ISW

РФ продвинулись во время механизированной атаки к юго-востоку от Новоивановки (юго-восточнее Коренево)

сегодня, 08:24
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Кравцев Сергей

Войска РФ продолжают контрнаступательную операцию в Курской области. За последние сутки им удалось продвинуться, оттеснив позиции украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Куда враг оттеснил ВСУ в Курской области: карта ISW

Бои в Курской области. Фото: из открытых источников

Эксперты отмечают, российские войска недавно продвинулись юго-восточнее Коренево в Курской области во время многоволновой механизированной атаки размером в батальон.

Геолокационные кадры, опубликованные 11 ноября, показывают, что войска РФ продвинулись во время механизированной атаки к юго-востоку от Новоивановки (юго-восточнее Коренево).

Одна из украинских бригад, отражавшая российский механизированный штурм, сообщила, что войска РФ атаковали с применением 29 единиц бронетехники пятью волнами, а ВСУ уничтожили 18 из 29 машин врага.

Дополнительные геолокационные кадры от 11 и 12 ноября указывают на то, что войска РФ продвинулись в пределах и северо-западнее Плехово, и юго-западнее Погребков.

Российские "военкоры" утверждали, что путинские войска также недавно продвинулись вблизи Дарьино (юго-восточнее Коренево) и якобы оттеснили ВСУ с позиций возле Марьевки (севернее Суджи), но в ISW не нашли подтверждения.

Российские блогеры утверждали, что ВСУ якобы совершили неудачный штурм с применением бронетехники вблизи н.п. Кремяное.

Бои продолжались в районе Дарьино, Николаево-Дарьино, Новоивановки, Леонидово, Орловки и Малой Локни.

Читайте также на портале "Комментарии" — численность военной группировки россиян в Курской области не является катастрофической, поскольку они накапливали эти силы в течение длительного времени. Не фиксируется и переброски большого числа подразделений РФ из фронта в Украине, говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Куда враг оттеснил ВСУ в Курской области: карта ISW - фото 2




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-november-12-2024
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