Куда Трамп отправляет Келлога: есть задание по Украине

Посланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог планирует на этой неделе посетить Рим, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским и принять участие в конференции по восстановлению Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Kyiv Post", со ссылкой на осведомленных источников.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

Келлог войдет в состав американской делегации на конференции, которую 10 и 11 июля примет премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

На конференции планируют присутствовать Владимир Зеленский, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Польши Дональд Туск и другие мировые лидеры.

Пока неизвестно, присоединятся ли к Келлоггу другие члены кабинета Трампа.

Читайте также на портале "Комментарии" — спецпредставитель президента США Кит Келлог назвал разговор Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским "хорошим". По его словам, "это классический" Трамп, который готов к "состраданию".

Кит Келлог на платформе X поделился сообщением о разговоре Трампа и Зеленского. В нем говорится, что президент Украины называет разговор с Трампом 4 июля "лучшим разговором за все это время".

Также издание "Комментарии" сообщало – президент США Дональд Трамп заявил, что "много помогает" Украине, которая противостоит России в развязанной путинским режимом войне. Как передает портал "Комментарии", свое заявление американский лидер сделал во время общения с журналистами в воскресенье, когда направлялся из штата Нью-Джерси на авиабазу Эндрюс вблизи Вашингтона.



