Куда РФ собирается перебросить резервы: военный раскрыл план Кремля

Россияне активизировались практически на всех направлениях, говорит военный Кирилл Сазонов. По его словам, с одной стороны это не позволит достичь где-то конкретно серьезных результатов. С другой – возможно агрессор сейчас поднимет градус по всей линии фронта, чтобы связать ВСУ в боях, а уже потом перебросит резервы из тыла на ключевое направление.

Война в Украине

"Не исключаем вариант, что ключевое направление наступление для весенне-летней кампании просто еще не определено. То есть, нарисованы планы везде, но что из них получит статус главного, а что вспомогательного – будет решено по первым результатам", — считает военный.

Он рассказал, что по Запорожскому направлению – хватает сообщений о переброске резервов, но заметных результатов уже несколько недель нет. При этом военный не исключил, что резервы могут быть частично элементом ротации.

"Было бы логично усилить Новопавловское – единственное направление, где за последнее время противник продвинулся на несколько километров. Тем более, что после этого противника остановили и даже выбили из Днепроэнергии. Таким образом попытки наступления задыхаются и рискуют вообще сойти на нет", — говорит Сазонов.

Тем не менее, подчеркивает он, даже по элементам из официальных сообщений складывается мозаика, с главным рисунком именно по ключевой агломерации Донецкой области — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск.

"Именно политическое значение Донецкой области делает это направление самым интересным для противника. И давит он сразу со стороны Торецка и, естественно, с Лимана. Не ослабляя попыток взять Часов Яр, чтобы угрожать не только Константиновке, но и сразу Дружковке. По Лиману понятно, любая угроза логистической артерии "Славянск – Харьков" в этой ситуации проходит по категории приоритетных целей", — говорит Сазонов.

Он рассказал, что под Торецком противник сейчас сосредоточен над срезанием нашего выступа вдоль дороги Константиновка — Авдеевка. Кроме того, добавил Сазонов, идут очень жестокие бои в самом Торецке и окрестностях.

"У меня складывается впечатление, что именно это направление, а не Покровское и тем паче не Сумское и Харьковское в перспективе станет главным на всем фронте. И именно сюда будут переброшены резервы из тыла противника и освободившиеся высокомобильные силы с Курской области", — говорит Сазонов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, какую область РФ хочет захватить до 9 мая.



