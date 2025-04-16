Куда РФ собирается перебросить резервы: военный раскрыл план Кремля

Россияне
активизировались практически на всех направлениях, говорит военный Кирилл
Сазонов. По его словам, с одной стороны это не позволит достичь где-то конкретно
серьезных результатов. С другой – возможно агрессор сейчас поднимет градус по
всей линии фронта, чтобы связать ВСУ в боях, а уже потом перебросит резервы из
тыла на ключевое направление.
Война в Украине
"Не исключаем
вариант, что ключевое направление наступление для весенне-летней кампании
просто еще не определено. То есть, нарисованы планы везде, но что из них
получит статус главного, а что вспомогательного – будет решено по первым результатам",
— считает военный.
Он рассказал, что
по Запорожскому направлению – хватает сообщений о переброске резервов, но заметных
результатов уже несколько недель нет. При этом военный не исключил, что резервы
могут быть частично элементом ротации.
"Было бы логично
усилить Новопавловское – единственное направление, где за последнее время
противник продвинулся на несколько километров. Тем более, что после этого противника
остановили и даже выбили из Днепроэнергии. Таким образом попытки наступления
задыхаются и рискуют вообще сойти на нет", — говорит Сазонов.
Тем не менее, подчеркивает
он, даже по элементам из официальных сообщений складывается мозаика, с главным
рисунком именно по ключевой агломерации Донецкой области — Константиновка-Дружковка-Краматорск-Славянск.
"Именно
политическое значение Донецкой области делает это направление самым интересным
для противника. И давит он сразу со стороны Торецка и, естественно, с Лимана.
Не ослабляя попыток взять Часов Яр, чтобы угрожать не только Константиновке, но
и сразу Дружковке. По Лиману понятно, любая угроза логистической артерии
"Славянск – Харьков" в этой ситуации проходит по категории приоритетных целей",
— говорит Сазонов.
Он рассказал, что
под Торецком противник сейчас сосредоточен над срезанием нашего выступа вдоль
дороги Константиновка — Авдеевка. Кроме того, добавил Сазонов, идут очень
жестокие бои в самом Торецке и окрестностях.
"У меня
складывается впечатление, что именно это направление, а не Покровское и тем
паче не Сумское и Харьковское в перспективе станет главным на всем фронте. И
именно сюда будут переброшены резервы из тыла противника и освободившиеся
высокомобильные силы с Курской области", — говорит Сазонов.
Напомним, портал "Комментарии"
рассказывал, какую область РФ хочет захватить до 9 мая.
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