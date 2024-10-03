Куда РФ будет наступать после захвата Угледара: стали известны планы врага

Российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении. Самая сложная ситуация в районе населенного пункта Цурукино, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Россияне продолжают наступать на Покровском направлении. Фото из открытых источников

"На Покровском направлении сейчас сложнейшая обстановка в районе Цукурино. Идут бои за удержание небольшого выступления в районе этого населенного пункта", — рассказал лейтенант ВСУ.

По его словам, противник концентрирует максимальные усилия, а в случае успеха, скорее всего, будет использовать захваченный населенный пункт в качестве рубежа для дальнейшего наступления в сторону Курахово.

"Это ответ на все ваши вопросы, что дальше враг будет делать после Угледара", — отметил офицер с позывным "Алекс".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают наступать на Покровском направлении и все ближе подбираются к городу Селидово. Как сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс", враг приблизился к Селидову с юга и может создать большую угрозу ВСУ в городе. "Армия РФ продвинулась на юге и закрепилась в посадках. Прямо оттуда 1-1,5 км в город, создающий большую угрозу для защитников Селидового", — сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что спикер федерального правительства Германии Штеффен Гебештрайт прокомментировал слухи о готовности канцлера Олафа Шольца позвонить российскому диктатору Владимиру Путину. "Канцлер неоднократно отмечал, что сделал бы это снова, если бы это имело смысл", — пояснил спикер правительства Германии. Он также напомнил, что последний раз телефонный разговор между Шольцом и Путиным состоялся в декабре 2022 года.

