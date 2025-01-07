Куда продвигаются ВСУ на Курщине: какие жирные цели могут взять под контроль

Действия Вооруженных Сил Украины на территории Курской области, которая находится под контролем России, имеют несколько стратегических целей. Об этом в эфире Радио НВ рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Бои в Курской области

По его мнению, первой задачей является ликвидация суджанской группировки российских войск, которая еще в сентябре пыталась наступать в направлении Сумщины. Благодаря превентивному удару удалось остановить это движение. А вот вторая задача, добавляет эксперт, это длительная сковывающая операция, которая длится уже пять месяцев. Украинские войска смогли привлечь на это направление около 70 тысяч русских военных. Из них более 20 тысяч были ликвидированы, еще около 20 тысяч получили тяжелые ранения.

По информации Свитана, в настоящее время в регионе сосредоточены несколько десятков тысяч военных, среди которых есть и северокорейские наемники. Впрочем, их попытки противостоять украинским силам остаются безрезультатными. Наступательные операции ВСУ уже обеспечили создание плацдармов для дальнейших действий, хотя реакций со стороны России почти нет.

"Третья основная задача, которая была выполнена – это излом архитектуры фронта. Наконец-то мы создали новое направление — северный фронт, в сторону столицы Российской Федерации, в сторону Москвы. Это нужно было делать с самого начала, еще с 2022 года, сразу разворачивая фронт и двигаясь на Москву, а не от Москвы, как это было последние три года", — отметил эксперт.

По его информации, украинские войска сейчас проводят оперативно-тактические формовочные операции, которые могут перерасти в более масштабные действия, в частности, контроль над левобережной частью Курской области вдоль реки Сейм. По словам Свитана, левый берег этой реки важен для создания линии обороны и зоны безопасности.

Эксперт обратил внимание на то, что на правом берегу реки Сейм расположены такие ключевые города как Курск, Льгов и Рыльск. На левом берегу находится Курчатов с Курской атомной станцией. Свитан отметил, что взятие левого берега под контроль позволит ВСУ обеспечить артиллерийский контроль над правобережьем на глубину до 25 километров, что выгодно с оборонной точки зрения.

Вместе с тем, Россия сталкивается со значительными трудностями в мобилизации резервов. Вывод подразделений с восточного фронта может снизить их боеспособность на 50%. Это создает дополнительные возможности для украинских войск.

По словам Свитана, подобный подход может быть применен и в других направлениях – в Белгородской области вдоль Северского Донца и в Брянской области вдоль реки Десна. В каждом случае реки будут служить естественными барьерами, что позволит создать эффективную линию обороны.

Эксперт подчеркивает, что дальнейшие действия ВСУ в этом направлении будут зависеть от стратегических решений украинского военного командования, в частности, от планов по движению в сторону Москвы.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , какие истинные цели наступления ВСУ в Курской области.



