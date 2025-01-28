Куда исчезли войска КНДР из Курской области: как Путин подставил Ким Чен Ына

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Slava Kot
Несколько дней украинские военные и аналитические ресурсы сообщают, что солдаты КНДР скрылись с линии фронта в Курской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что это связано с новыми учениями северокорейских военных с российскими командирами.
Путин забрал войска Северной Кореи из Курской области
Андрей Коваленко прокомментировал уменьшение численности войск Северной Кореи в Курской области и объяснил, чем занимаются солдаты КНДР.
По его словам, рано говорить, что Россия снова не будет привлекать их на фронт в Курской области.
Руководитель Центра противодействия дезинформации также указал, что Путин не выполнил первоочередные договоренности, заключенные с Ким Чен Ыном.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские солдаты ушли с линии фронта. Военные рассказали, что произошло и почему собирают ДНК.
Также "Комментарии" писали, что солдаты КНДР удивлены условиям украинского плена. Журналисты указывают, что военные из Северной Кореи якобы вышли из машины времени и удивляются наличию туалетов и теплой воды в плену.
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