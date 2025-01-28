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Куда исчезли войска КНДР из Курской области: как Путин подставил Ким Чен Ына

Владимир Путин забрал войска Северной Кореи из Курской области из-за потерь КНДР и неумения этих войск противостоять ВСУ.

28 января 2025, 15:05 comments1741
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Slava Kot

Несколько дней украинские военные и аналитические ресурсы сообщают, что солдаты КНДР скрылись с линии фронта в Курской области. Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что это связано с новыми учениями северокорейских военных с российскими командирами.

Куда исчезли войска КНДР из Курской области: как Путин подставил Ким Чен Ына

Путин забрал войска Северной Кореи из Курской области

Андрей Коваленко прокомментировал уменьшение численности войск Северной Кореи в Курской области и объяснил, чем занимаются солдаты КНДР.

"Военные кндр на Курщине не научились противостоять нашим дронам и артиллерии, понесли значительные потери и сейчас проводят с российскими командирами и собственными офицерами "работу над ошибками"", — указывает офицер.

По его словам, рано говорить, что Россия снова не будет привлекать их на фронт в Курской области.

Руководитель Центра противодействия дезинформации также указал, что Путин не выполнил первоочередные договоренности, заключенные с Ким Чен Ыном.

"Также большая проблема для Кима — это то, что кндровцы попали в плен, кроме этого, есть четкая фиксация тел погибших корейцев. Россияне должны обеспечить максимальную анонимность их участия в боях согласно начальным договоренностям, но не обеспечили этого", — отметил Коваленко.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что северокорейские солдаты ушли с линии фронта. Военные рассказали, что произошло и почему собирают ДНК.

Также "Комментарии" писали, что солдаты КНДР удивлены условиям украинского плена. Журналисты указывают, что военные из Северной Кореи якобы вышли из машины времени и удивляются наличию туалетов и теплой воды в плену.



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