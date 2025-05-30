Куда будут пытаться "пролезть" россияне: почему врага ждет то же, что было у ВСУ в 2023 году

Некоторые военные эксперты считают, что летнее наступление россиян уже началось. Куда будут пытаться "пролезть" россияне? Почему врага ждет то же самое, что было у Сил Обороны Украины в 2023 году? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, изучив мнения экспертов.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Врагу удалось фактически захватить четыре села на Сумщине

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире телемарафона согласился с тем, что летняя наступательная кампания врага уже началась, но ее нельзя по мощности сравнить с теми боями, которые были раньше.

Эксперт отметил, что сейчас врагу удалось фактически захватить четыре села на Сумщине благодаря массовому применению дронов на оптоволокне, которые не уязвимы к средствам РЭБ, а также задействованию большого количества авиации для сброса КАБов на украинские населенные пункты. При этом рассказал, что нельзя говорить о полном контроле врага над этими населенными пунктами, потому что там "постоянное таскание с нашими войсками".

По его словам, российские оккупанты пытаются атаковать в сторону Олешни, хотят выходить к Юнаковке, которая фактически расположена уже за трассой, ведущей из Сум в Курск. Он добавил, что Силы обороны пытаются удержать эту высоту. Эксперт отмечает, что, по разным оценкам, продвижение врага за последние дни было незначительным — на разных участках от 300 до 500 метров, а захват сел, это результат более месячных штурмов врага и в тех селах Силам обороны нечего было удерживать, потому что позиции фактически были уничтожены.

Жмайло рассказал, что на Сумщину россияне перебросили элитные части, которые пытались вытеснить наши войска с Курщины, но до конца им это сделать не удалось.

"Но они не имеют сил, чтобы прорвать украинскую оборону и быстро подойти к Сумам или зайти в город", — подчеркнул эксперт.

Провал летнего российского наступления уже очевиден

Политический советник Александр Харебин заявил в эфире общенационального телемарафона, что летняя наступательная кампания россиян терпит неудачу, что может вызвать бунтовую ситуацию.

"Россияне фактически входят в летнюю кампанию так, как Украина входила в летнюю кампанию 2023 года. Существует миф, что мы сейчас дойдем до Мелитополя – так россияне хотят захватить Донецкую область. К сожалению, для нас в 2023-м и к счастью для нас сейчас – летняя кампания для россиян закончится тем же самым. Это мясные штурмы. Это ситуация, когда россияне проигрывают", — говорит эксперт.

Харебин отметил, что о вероятности такого развития событий уже открыто говорят так называемые российские военкоры. Те опасаются революционных настроений из-за провала наступления.

"Россия может оказаться в октябре или ноябре в ситуации 1917 года — когда Брестский мир, когда "штыки повернулись внутрь России"", — добавляет он.

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