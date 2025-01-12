Куда будет наступать армия РФ в 2025 году: военный эксперт озвучил основные сценарии

В течение 2025 года российская оккупационная армия преследует цель расширить свою оккупацию, стремясь завершить предпринятые несколько лет назад агрессивные действия. Об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Российская армия. Фото: из открытых источников

В частности, он прокомментировал новости о присутствии оккупантов вблизи Днепропетровщины и поделился своими прогнозами относительно того, куда российские захватчики могут нацеливать свои основные силы.

"Например, российские войска уже три года находятся в нескольких километрах от Днепропетровской области. И хотя ситуация остается стабильной, угроз не прибавляется", — отметил он.

В этом году Россия планирует продолжить оккупацию Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. Основной целью является установление контроля над границами этих регионов. В Луганской области мы все еще удерживаем Белогоровку, и чтобы полностью оккупировать область, российской армии нужно достичь левого берега реки Оскол. Другая задача — установить контроль над Донецкой областью", — рассказал эксперт.

Что касается Днепропетровщины, то Свитан сомневается, что Россия ставит перед собой цель захватить этот регион в ближайшие годы.

"Им еще не удалось захватить территории, которые они внесли в свою конституцию, поэтому снова на первый план выходят Луганская и Донецкая области. Другие операции будут второстепенными. Конечно, они будут продолжать борьбу за Курскую область", — добавил он.

Эксперт также подчеркнул, что основные силы России будут сосредоточены на Донбассе.



"Они уже занимают стратегические высоты и постараются продвигаться в направлении Покровска, Константиновки, Краматорска и Купянская (Харьковская область)", — утверждает Свитан.

По его мнению, украинские силы обороны должны тщательно продумать создание мощных линий обороны на подходах к Днепропетровщине во избежание возможных угроз в этом направлении.

Портал "Комментарии" писал, что почти через неделю активных боев на Курском направлении прогресс Украины оказался минимальным , с незначительными достижениями в некоторых районах, однако Россия продвигалась на левом фланге и пленяла воинов ВСУ.