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Кубраков рассказал, что изменится после принятия градостроительной реформы

Принятие градостроительной реформы позволит местным властям останавливать незаконные застройки

сегодня, 18:38
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Автор:

Станислав Молчанов

Принятие градостроительной реформы (законопроект №5655) позволит местным властям иметь все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки. А еще – будет ответственность за взятки, коррупцию, молчаливые согласования строительства "призраков", которые никогда не будут введены в эксплуатацию или подключены к электросетям.

Кубраков рассказал, что изменится после принятия градостроительной реформы

Александр Кубраков (фото из открытых источников)

Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на колонку вице-премьер-министра по восстановлению Украины, министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова для НВ .

Он подчеркнул, что вымогательство взяток на всех этапах строительного процесса понемногу стало нормой и многие прекрасно чувствовали себя в таких условиях.

"С одной стороны, это мешает выйти на строительный рынок конкурентам, а с другой – создает постоянный коррупционный поток в кармане местных властей, гарантирующих десятку компаний возможность строить все, что вздумается и где вздумается. Как следствие, в каждом городе есть "свои" строительные компании. В большом городе 7–10 крупных застройщиков, три-пять средних и два-три маленьких. Фактически это закрытый клуб, в котором разделены районы, участки, проекты, потенциальные покупатели. Такая ситуация и привела к тому, что украинские города превратились в рандомную застройку, где двухэтажные дома граничат с 25-этажными монстрами, подключенными к старым канализационным и электрическим системам", — объяснил Кубраков сложившуюся ситуацию.

По его мнению, с принятием градостроительной реформы у местных властей будет все, что нужно, чтобы останавливать незаконные застройки.

"И будет ответственность за молчаливые согласования строительства "призраков", которые никогда не будут введены в эксплуатацию или подключены к электросетям. Это справедливо. В частности, №5655 предоставляет дополнительные полномочия органам местного самоуправления. Вместе с полномочиями они получают порядок, что делать с незаконным строительством, как действовать с таким объектом, как останавливать. Теперь никто не сможет сказать: извините, у нас здесь незаконное здание, которое строится в центральной части города, и мы не можем это остановить, потому что у нас нет полномочий. Есть полномочия, есть инструменты, есть ответственность, – отметил Кубраков.

Вице-премьер заявил, что законопроект наконец создает условия, при которых города не обойдутся без генерального плана.

"Его отсутствие позволяло нечистым на руку чиновникам предоставлять разрешения на строительство где угодно. Но теперь, в условиях максимальной прозрачности и контроля общественностью, чиновники не смогут что-то провести мимо глаз горожан. Реформу градостроительной отрасли мы считаем революционной. Все, что сейчас происходит в бумажном виде, будет происходить в одной IT-системе, каждое действие или бездействие участника строительного процесса будет зафиксировано в системе. А это то, чего именно боятся и застройщики, и местные чиновники", – подчеркнул Кубраков.

Против прозрачной системы выступает строительная мафия, уверен он.

"Она хочет оставить все, как есть: возможность предоставлять согласование на любые застройки, уничтожение исторических памятников, и строительство небоскребов в частной застройке за деньги. Именно так работает система строительного контроля в городах. Сейчас мы имеем в руках все инструменты для изменения существующего беспорядка. Я официально приглашаю профессиональную экспертную общественность приобщиться к имплементации реформы, работать вместе с нами над подзаконными актами для внедрения закона. Это нужно делать уже сейчас. Промедление и саботаж реформы отбросит страну на десятилетие назад", – подытожил вице-премьер-министр.
 



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Источник: https://biz.nv.ua/experts/novyy-zakon-5655-zrada-ili-peremoga-chto-on-uluchshit-dlya-zhiteley-gorodov-50293616.html
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