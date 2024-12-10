"Кто за это ответит?": власть призвали наказать виновных за бракованные мины

Народный депутат Федор Вениславский и министр стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин не могут согласовать позиции по бракованным минам, отметил офицер ВСУ Николай Мельник.

В ВСУ поступили некачественные мины. Фото из открытых источников

"Первый говорит, что погода плохая, а качество мин нормальное. Второй говорит, что качество мин все же не очень, хотя и молчит о погоде. Гидромедцентр хитро помалкивает. Но не сработавшая мина — это пехотинец, оставшийся без прикрытия. Это погибшие и раненые воины, которые верили, что их прикроют и помогут. И мне лично интересно, сколько возбуждено уголовных производств по факту действий, повлекших смерть украинских защитников. Кто понесет ответственность за это? Сядет ли директор производства? Понесет ли ответственность тот, кто признал партию этих мин пригодной для использования?" – подчеркнул Николай Мельник.

Офицер ВСУ добавил, что "гибли наши ребята, единственная ошибка которых была в том, что они верили, что украинский производитель не забьет на качество мин".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают сохранять инициативу на востоке Украины, но без значительных "прорывов", рассказал офицер ВСУ Николай Мельник. По словам офицера ВСУ, пока противник преобладает в силах и средствах, ВСУ будут вынуждены отступать. "Военно-политическое руководство должно наконец-то провести нормальную мобилизацию и улучшить материально-финансовое обеспечение пехоты. И, конечно, учебные центры должны начать учить современной войне, а не опыту Второй мировой. Знаю, что процессы реформирования запущены, но пока идут очень медленно", – рассказал он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что ВСУ потеряли контроль над шахтой "Центральная" в Торецке, сообщил украинский военный с позывным "Мучной". Россияне в Торецке пытаются выбить украинские войска из районов к западу и северо-западу от терриконов. "ВСУ держат эти остатки. Цена очень велика, даже за малые куски территории, где проходят ожесточенные бои", — добавил он.