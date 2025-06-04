Кто такой Роберт "Мадяр" Бровди: что известно о новом командующем Сил беспилотных систем

Президент Владимир Зеленский 3 июня назначил нового командующего Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины. Им стал известный фронтовой командир и основатель легендарного подразделения "Птицы Мадяра" Роберт Бровди.

Роберт "Мадяр" Бровди

Кто такой "Мадяр" и что известно о Роберте Бровди

Роберт Бровди родился в Ужгороде в 1975 году. До войны он был известным агропредпринимателем, девелопером и меценатом. Его компании занимали ведущие позиции на рынке экспорта зерна, а арт-фонд "БровдиАрт" поддерживал украинское искусство, представляя коллекции в музеях Европы.

Роберт Бровди "Мадьяр" до начала войны

В феврале 2022 года Бровди добровольно присоединился к терробороне, где возглавил взвод в составе 206 батальона, который подчинялся 28-й отдельной механизированной бригаде. Уже тогда он организовывал эвакуацию граждан из Бучи, Ирпеня и Бородянки под ежедневными обстрелами.

Идею создать собственное подразделение Бровди реализовал в мае 2022 года. Его команда "Птицы Мадяра" специализировалась на аэроразведке, корректировке артиллерии, использовании FPV-дронов и дронов-камикадзе. Подразделение работало в самых горячих точках фронта, в частности Бахмут, Красная Гора, Клещиевка.

В 2023 году группа расширилась до роты ударных дронов в составе 59-й бригады. С июня по октябрь они участвовали в контрнаступлении на юге. По официальным данным, тогда было уничтожено 309 целей из 514 атакуемых. В октябре 2023 года "Птицы" были переброшены в район Крынок, на левом берегу Днепра. Там они реализовали масштабную операцию по радиоэлектронной борьбе. За 4 месяца обнаружили более 2000 вражеских FPV-дронов, из которых более 1600 удалось обезвредить.

В начале 2024 года подразделение "Птицы Мадяра" получило статус отдельного батальона морской пехоты (414 ОБУБАС), а Бровди стал его командиром. Батальон вырос до более чем 40 специализаций, развернул учебную базу и сейчас защищает Харьковское направление, в частности в районе Волчанска.

Роберт Бровди "Мадьяр" на войне

В мае 2025 года Бровди получил звание Героя Украины. А уже в июне возглавил недавно созданный род войск — Силы беспилотных систем.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что известно о новом командующем Десантно-штурмовыми войсками ВСУ Олеге Апостоле.

Также "Комментарии" писали, что Безуглая оценила назначение "Мадяра" новым руководителем СБС.