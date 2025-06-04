Кто такой Михаил Драпатый: что известно о новом командующем Объединенных сил ВСУ

3 июня 2025 года президент Владимир Зеленский назначил нового командующего Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-майора Михаила Драпатого. Драпатый сменил в должности генерал-майора Андрея Гнатова, возглавлявшего Объединенные силы с июня 2024 года.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый

Кто такой Михаил Драпатый и что известно о новом командующем Объединенными силами ВСУ

Михаил Драпатый родился в 1982 году в Каменце-Подольском. Выпускник Харьковского института танковых войск службу начал в 72-й отдельной механизированной бригаде.

В мае 2014 года, уже как майор с позывным "Рубин", он командовал 2-м механизированным батальоном в боях за Мариуполь. Видео из БМП Драпатого, прорывающей баррикаду на городской улице, стало вирусным в интернете. В августе того же года Драпатый возглавил ударную группу, которая вывела украинские войска из окружения Извариного.

Впоследствии Драпатый возглавлял 58-ю отдельную мотопехотную бригаду имени гетмана Ивана Выговского, которая воевала в Авдеевке. В 2019 году он досрочно получил звание полковника, а в декабре 2021 года – бригадного генерала.

Командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый

С началом полномасштабного вторжения Михаил Драпатый стал одной из ключевых фигур на южном направлении. Как заместитель командующего Оперативной группировкой войск "Юг", а впоследствии "Каховка" и "Кривой Рог", он отвечал за контрнаступательные действия в Херсонской и Днепропетровской областях. Под его руководством украинские силы остановили российское наступление на Кривой Рог и освободили десятки населенных пунктов.

В ноябре 2022 года после освобождения Херсона группировка "Кривой Рог" была расформирована, а Драпатый остался командовать ОУВ "Херсон". С января 2024 года он был заместителем начальника Генштаба по подготовке, а также возглавлял оперативно-тактические группировки "Харьков" и "Луганск".

С ноября 2024-го он возглавил Сухопутные войска ВСУ, а в январе 2025 года параллельно назначен, как руководитель ОСУВ "Хортица". 3 июня Зеленский назначил Михаила Драпатого командующим Объединенными силами ВСУ.

Объединенные силы – одна из важнейших структур в ВСУ, отвечающая за координацию боевых действий на наиболее сложных участках фронта. За пять лет Объединенными силами уже командовали Сергей Наев, Юрий Содоль, Андрей Гнатов, а теперь Михаил Драпатый.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные говорят о Драпатом.

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