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Кто такие «русские украинцы» и почему Кремль ими прикрывает войну

Российская пропаганда распространяет фейки о «Новых украинских русских» для оправдания агрессии

18 октября 2024, 16:39
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Черновалова Кристина

Российская пропаганда снова активизировалась, на этот раз продвигая новый проект под названием "Новые украинские русские". В центре этой серии документальных фильмов украинцы, которые переехали в Россию и теперь становятся частью информационной кампании Кремля.

Кто такие «русские украинцы» и почему Кремль ими прикрывает войну

Российская пропаганда распространяет фейки о «Новых украинских русских»

Как сообщает Центр противодействия дезинформации, главная цель этого проекта — создать манипулятивный образ, якобы большинство украинцев на самом деле россияне и стремятся жить в России, где они смогут найти лучшие условия для своего развития.

Это далеко не первый случай, когда Кремль использует медиапространство для распространения фейков и дезинформации, но теперь манипуляции становятся все более изощренными и направленными на международную аудиторию. Проект "Новые украинские русские" не просто стремится убедить российское население в правомерности военных действий, но и имеет целью оправдать вторжение перед мировым сообществом.

Кто такие «русские украинцы» и почему Кремль ими прикрывает войну - фото 2

Проект "Новые украинские русские" — это попытка с помощью фейковых историй убедить общественность в том, что якобы украинцы действительно "русские", а власти Украины не представляют интересов своего народа. Из-за этих фильмов кремль создает образ Украины как государства, захваченного "нацистами", которые уничтожают собственных граждан, пренебрегают правами человека и уничтожают "православные ценности".

"С другой стороны, распространяется нарратив, будто при власти в Украине "нацисты", которые терроризируют собственных граждан, не соблюдают права человека, уничтожают "православие" и т.д.", — отметили в Центре.

Фактически эти фильмы работают в поддержку уже давно распространенных Кремлем идей о том, что украинцев необходимо "спасать".



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Источник: https://www.facebook.com/photo?fbid=560028416546228&set=a.117239117491829&locale=uk_UA
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