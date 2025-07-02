Кто стоит за уменьшением помощи Украине от США: нардеп сказал, что с этим делать

Народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко призвал европейские страны активнее приобщаться к производству вооружений и расширению поддержки Украины. Соответствующее заявление он сделал во время эфира на радио Radio NV , комментируя сокращение поставок боеприпасов и ракет из США.

Приостановка военной помощи США Украине (фото из открытых источников)

Костенко обратил внимание на то, что нынешняя американская администрация приостановила передачу высокоточных боеприпасов, предусмотренных в рамках военной помощи еще при предыдущем правительстве США. Он также подчеркнул, что часть американского вооружения была перенаправлена в регион Ближнего Востока в связи с обострением ситуации между Израилем и Ираном.

"То, что я последнее видел, они приходили, есть они. У нас есть некоторый запас, так же и по "Петриотам". Но если в дальнейшем будет приостановлен, то наш запас иссякнет", — подчеркнул Костенко, подчеркнув важность таких систем как Patriot и HIMARS для обороноспособности Украины.

Депутат также рассказал, что украинская сторона предлагала США сотрудничество в сфере добычи полезных ископаемых в надежде, что это будет способствовать расширению военной помощи. Однако, по его словам, на практике поставки со стороны Соединенных Штатов, наоборот, сокращаются.

"Две напавшие на нас страны — гаранты Будапештского меморандума: одни забирают у нас территории, пытаются, а одни забрали у нас полезные ископаемые. Вот и вся цена международным договорам. Поэтому здесь нужно работать, делать выводы и, я думаю, что работать больше с Европой. И искать, самое главное, средства", – резюмировал Костенко.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что США приостановили свою помощь . Приостановка военной поддержки со стороны Соединенных Штатов вызывает беспокойство в Украине, поскольку это существенно ослабляет систему противовоздушной обороны и снижает эффективность защиты от мощных российских авиаударов.

После того, как администрация Дональда Трампа заявила о временном прекращении поставок некоторых типов зенитных ракет и другого вооружения из-за ограниченных запасов, украинский военный Олег Ворошиловский выразил опасения относительно дальнейшего уровня поддержки со стороны США, сообщает The New York Times.

В перечень вооружений, поставки которых приостановлены, входят ракеты Patriot, высокоточные артиллерийские боеприпасы и ракеты для истребителей F-16. Хотя конкретные масштабы влияния этого решения пока неизвестны, издание подчеркивает: сигнал, посылаемый США, очевиден — Соединенные Штаты начинают постепенно удаляться от войны.