Кто стоит за нападениями на ТЦК: в чем главная опасность

В последнее время происходит то, чего мы все боялись, а именно взрывы в ТЦК, убийства работников ТЦК. Сам собой напрашивается вывод, что за этими тревожными инцидентами стоят ГРУ, СВР и ФСБ, которые вербуют все больше украинцев для взрывов ТЦК и поджогов военных автомобилей. О чем говорит ряд тревожных инцидентов? Какие меры нужно срочно принять в Украине? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Нападения на ТЦК. Фото из открытых источников

Отношение украинцев к ТЦК очень негативно

Бывший работник СБУ (в 2004-2015 гг.) и консультант Комитета Верховной Рады по вопросам национальной обороны безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак согласен с тем, что действительно, первое мнение, которое нам приходит в голову – это то, что за всем этим стоят российские спецслужбы.

"Несомненно, это могут быть они, но определенный процент случаев я оставлял бы за украинцами – чисто в виде статистической погрешности. Во-вторых, даже, если мы берем за базу, что за всеми этими инцидентами прослеживаются уши ФСБ или военной разведки, то, давайте будем откровенными, в украинском обществе есть безумное недовольство и негативное отношение к представителям ТЦК. Мы все являемся свидетелями "бусификации", дерзкого поведения работников ТЦК, когда они вытаскивают людей из автомобилей, разбивают стекло, хватают мужчин прямо на улице. Это не постановка от ФСБ. Это все реально делают украинские ТЦКашники. Мы с вами знаем о моментах имущественных, сколько было комиссаров задержано и у них там миллионы гривен или долларов наличными. Мы знаем расценки, что с рядовыми работниками ТЦК можно "решить" ряд вопросов. Конечно не со всеми, но случаи есть. В бусике – 1000 долларов, во дворе ТЦК – 5000. Непосредственно уже в здании ТЦК – 10000 долларов. То есть, мы понимаем, что работники ТЦК деньги берут", – отметил эксперт.

Он продолжает, люди все это видят и прекрасно понимают. Именно поэтому у украинцев безумно негативное отношение к ТЦК.

"Смоделируем себе ситуацию, что даже, если российские спецслужбы выходят на того или иного гражданина Украины и предлагают поработать против ТЦК, то очень вероятно, что наши люди даже не будут за это брать деньги, потому что есть безумная ненависть ко всему происходящему. Что дальше может быть? Как один из вариантов – можно и дальше разжигать ненависть украинцев к военным командирам, руководителям отдельных подразделений, например, в которых погибло большое количество людей за время этой войны. Сначала можно нагнетать через соцсети, что, например, командир такой то x-бригады бестолковый, косорукий и из-за него погибло много наших военных и, возможно, он работает на россиян. Этот тезис разгонять, а затем выходить на людей и предлагать им уничтожение такого изменника, который, возможно, работал на россиян. Вот такие вещи могут быть – убийства отдельных военных командиров на горизонте", – подытожил Иван Ступак.

Начало подрывов ТЦК очень похоже на кампанию с поджогами военных автомобилей

Военный обозреватель Денис Попович так прокомментировал ситуацию:

"Взрывы в ТЦК упали на питательную почву инцидентов между представителями ТЦК и военнообязанными. Я имею в виду видео, где сотрудники ТЦК "крутят" людей и "бусифицируют". Конечно, это беспредел, потому что задерживать людей, в том числе и тех, кого ТЦК объявил в розыск, имеет право только полиция. Таких случаев меньшинство, но позитив в работе ТЦК никого не интересует. Именно такие случаи раздуваются, что позволяет врагу действовать по принципу айкидо, убивая клин между армией и обществом".

Эксперт подчеркивает, что именно общество дает ресурс для мобилизации, которая необходима для ведения войны. Поэтому без поддержки обществом армии очень тяжело будет защищать страну. Враг это прекрасно понимает, поэтому хочет подорвать процесс мобилизации.

"Начало подрывов ТЦК очень похоже на кампанию с поджогами военных автомобилей. Тогда российские спецслужбы, прекрасно зная, что авто на фронте – расходный материал и деньги на них собирать тяжело, вербовали желающих легкой наживы. Но история с ТЦК может иметь гораздо более серьезные последствия. Ибо ТЦК – это то же ВСУ. Нельзя разрешить разбить связь общества с армией. Поэтому это вопрос нашей контрразведки, которая должна активизировать усилия по выявлению вражеских агентов, которые организуют подобные поджоги и вербуют исполнителей", – отметил эксперт.

С другой стороны, заключает Денис Попович, и выводы о работе ТЦК должны быть сделаны. На беспредел тоже должна быть реакция, чтобы не давать врагу возможности этим пользоваться.

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