Кто стоит за атакой на "Охматдет": украинская разведка обнародовала имя российского офицера (ФОТО)

Украинская военная разведка установила личность одного из военных РФ, участвовавшего в подготовке массированного ракетного удара по Украине 8 июля 2024 года. В частности, речь идет об атаке на Национальную детскую специализированную больницу "Охматдет" в Киеве, где находились сотни тяжелобольных детей.

Денис Шейнов. Фото: Укринформ

Как сообщает агентство "Укринформ" со ссылкой на источники в разведке, ответственным за техническую подготовку ракеты типа Х-101 был майор армии РФ Шейнов Денис Алексеевич. Он начальник Специальной инженерной службы 121-го тяжелого бомбардировочного авиаполка 22-й авиационной дивизии Воздушно-космических сил России.

По данным украинской разведки, Шейнов отвечал за подготовку крылатых ракет воздушного базирования Х-101, применяемых стратегической авиацией РФ. Именно ракетой этого типа, как впоследствии подтвердила СБУ и международные аналитики Bellingcat, было поражено здание "Охматдета".

Кто такой Денис Шейнов

Майор Денис Шейнов родился 30 января 1978 в городе Саратов. Окончил Саратовское высшее военное инженерное командное училище ракетных войск в 2000 году. В 2018 году он выполнял "специальные задачи" в Сирии. Имеет ряд российских военных наград, в том числе медали "За воинскую доблесть", "За отличие в военной службе" и участие в боевых действиях в Сирии.

Согласно открытым данным, у майора Шейнова есть жена Елена Шабалова 1976 года рождения, а также сын и дочь. Семья проживает в городе Саратов по улице Батавина, дом 12, квартира 266.

Напомним, что во время ракетной атаки России 8 июля одна из ракет попала в территорию детской больницы "Охматдет", в которой на тот момент находились 627 детей. В результате обстрела восемь детей получили ранения, двое взрослых погибли, а 94 пациента были эвакуированы в другие медучреждения. Впоследствии стало известно, что в результате травм, полученных при обстреле, умер находившийся в реанимации мальчик.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, когда начнут отстраивать "Охматдет".

Также "Комментарии" писали об ошибке на 4 млн гривен по разработке документации для нового корпуса "Охматдета".