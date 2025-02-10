Рассказ генерал-лейтенанта ВСУ Сергея Наева о том, как происходила подготовка к возможному вторжению армии РФ – это материал для обвинения высшего политического руководства Украины, заявил военный журналист Юрий Бутусов.

Наев рассказал о первых днях войны. Фото из открытых источников

Интервью генерала Наева – это готовый материал для обвинения президента Владимира Зеленского и министра обороны Алексея Резникова в преднамеренном срыве подготовки к отражению агрессии РФ и сокрытию данных разведки", – считает Юрий Бутусов.

По словам журналиста, в своем сенсационном интервью бывший командующий Объединенными силами Сергей Наева фактически предоставил показания для следствия, кого именно нужно привлекать к ответственности за провал в подготовке к обороне Украины и за сдачу юга Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что войска Северной Кореи понесли рекордно тяжелые потери в течение двух месяцев активных боев на Курщине. Майор 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ рассказал изданию об одном интенсивном штурме позиций десантников, который длился много часов. "Северные корейцы вели точный огонь, двигались быстро, ухаживали за ранеными и отказывались сдаваться еще долго после того, как стало ясно, что они проиграли бой", — рассказал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что в Украине разрабатывают специальный контракт для привлечения в ряды ВСУ украинцев в возрасте 18-24 лет, рассказал президент Владимир Зеленский. "Опытные боевые бригады вместе с Министерством обороны прорабатывают вариант контракта для молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет. Это для тех, кто хочет присоединиться. Это не мобилизация", — сообщил глава Украины. Президент подчеркнул, что молодым людям предложат льготы и большие зарплаты.