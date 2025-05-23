Кто сдал Мариуполь по-тихому: властям задали ряд неприятных вопросов

На третий год оккупации Мариуполя власти задали ряд неприятных вопросов, касающихся захвата города россиянами.

Мариуполь

В частности, советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко задаётся вопросом: как так получилось, что россияне бравым маршем прошли от Чонгара до Мариуполя за три дня через всё Приазовье?

"Как вообще они перешли Чонгар без подрыва мостов, без расстрела колонн? Историю, которую на себя взяли Залужный и некий неизвестный сапёр о “не сработали провода”, мы слышали, но кто в неё поверит? Где прекрасная история от экс-главы СБУ Баканова о разминировании и назначении российских агентов на руководящие посты?" — спрашивает эксперт.

По его убеждению, именно этот прорыв через Чонгар стал залогом блокады Мариуполя. Прорыв, за который никто из тех, кто должен был ответить, — не ответил.

"Второй вопрос. Чьим решением было бросить и сдать Мариуполь “по-тихому”? Сейчас кажется, что внимание к Мариуполю было приковано с первых дней. Но это совсем не так", — говорит Андрющенко.

По его словам, Мариуполя не было в ежедневных сводках и обращениях к украинцам до тех пор, пока тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Белом доме не заявил, что в Мариуполе устроили настоящий ад.

Как отмечает эксперт, именно это упоминание стало помощью для жителей города.

"Просто Мариуполь оказался неожиданно громким голосом Украины. Мы били тревогу и мы достучались, прорвав заговор молчания вокруг города. Поэтому, именно поэтому нет вопроса, сдавался ли Мариуполь. Вопрос лишь “кто” и “зачем”, — говорит Андрющенко.

Третий вопрос, по словам Андрющенко, — когда государство вернёт нашим людям то, чего они лишились в том числе и по её вине. По его словам, абсолютное большинство мариупольцев остались только с тем, что было на них надето в момент эвакуации.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто сдал Чонгар.



