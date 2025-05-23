Кто сдал Мариуполь по-тихому: властям задали ряд неприятных вопросов

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Ткачик Олеся
На третий год оккупации Мариуполя власти задали ряд неприятных вопросов, касающихся захвата города россиянами.
Мариуполь
В частности, советник мэра Мариуполя Пётр Андрющенко задаётся вопросом: как так получилось, что россияне бравым маршем прошли от Чонгара до Мариуполя за три дня через всё Приазовье?
По его убеждению, именно этот прорыв через Чонгар стал залогом блокады Мариуполя. Прорыв, за который никто из тех, кто должен был ответить, — не ответил.
По его словам, Мариуполя не было в ежедневных сводках и обращениях к украинцам до тех пор, пока тогдашний госсекретарь Энтони Блинкен на брифинге в Белом доме не заявил, что в Мариуполе устроили настоящий ад.
Как отмечает эксперт, именно это упоминание стало помощью для жителей города.
Третий вопрос, по словам Андрющенко, — когда государство вернёт нашим людям то, чего они лишились в том числе и по её вине. По его словам, абсолютное большинство мариупольцев остались только с тем, что было на них надето в момент эвакуации.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , кто сдал Чонгар.
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