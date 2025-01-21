Кто сдал Чонгар и Херсон, и почему враг быстро дошел до Киева: когда появятся ответы

Для решения системных проблем в управлении войсками необходим радикальный подход и недостающая политическая воля, об этом в эфире "Эспрессо" заявил руководитель программ программы Центра глобалистики "Стратегия XXI", капитан первого ранга запаса ВМС Украины Павел Лакийчук.

Оккупация Херсона

По его словам, задержание генералов за провал обороны Харьковщины является прецедентом, который может повлиять на дальнейшие события и изменить подход к оценке действий военных на поле боя. В то же время, он подчеркнул, что этот прецедент вряд ли приведет к тому, что государство или соответствующие правоохранительные органы, в частности ГБР или СБУ, предоставят обществу исчерпывающую информацию об обстоятельствах, которые позволили врагу быстро продвинуться от Чонгара к Херсону или приблизиться к Киеву в первые дни войны. Для этого требуются четкие политические решения, добавил эксперт.

При этом Лакийчук подчеркнул, что специалисты неоднократно обращали внимание на необходимость создания системы военного судопроизводства и эффективного механизма расследования военных преступлений. Однако правительство и соответствующие власти игнорируют эти рекомендации.

"А когда расследуются дела о военных поражениях, военных ошибках, военных преступлениях, специалисты по уголовному судопроизводству часто не имеют необходимой квалификации. А дальше дело доходит до судов", — отметил Лакийчук.

Он также подчеркнул, что проблемы в управлении войсками накапливались в течение длительного времени и без кардинальных изменений ситуация будет оставаться критической.

"Но если мы не можем реформировать систему управления войсками, то значит или нет политической воли, или эта воля не может быть реализована, даже если она есть", — подытожил Лакийчук.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в ГБР сообщили детали задержания генералов за провал обороны Харьковской области.



