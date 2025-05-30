Кто рискует автоматически стать пригодным и оказаться в армии: в Раде сделали заявление

Не прошедшие повторную военно-врачебную комиссию (ВВК) рискует автоматически стать пригодным. Как сообщает портал "Комментарии", об этом в эфире Ранок.LIVE сообщила народная депутат Нина Южанина.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Нардепка рассказала, что многие откладывают обновление статуса на последний момент, а потом вдруг оказывается, что время уже потеряно и человека ждет повестка или личность в розыске, и тогда уже подтвердить состояние здоровья нереально.

Депутат подчеркнула, нужно срочно искать способ донести это до украинцев. Иначе будут последствия для людей, просто не обновивших документы, и они попадут под мобилизацию.

Читайте на портале "Комментарии" — член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, народный депутат из фракции "Слуга народа" Федор Вениславский заявил, что большинство "ограниченно пригодно" после повторного прохождения ВЛК становится пригодным к мобилизации в Украине.

Федор Вениславский во время брифинга рассказал о ситуации с мобилизацией в Украине, в частности, относительно "ограниченно пригодных". По словам нардепа, из-за отмены статуса "ограниченно пригодный" повторное ВЛК прошли более половины.

"На сегодняшний день те граждане Украины, которые были до вступления в силу закона, которым мы отменили понятие "ограниченно пригодный" в военное время, и ввели "пригодный" или "непригодный", прошли повторное ВЛК, чтобы быть признанными "пригодным" или "непригодным", более половины тех, кто в свое время был признан.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Раде объяснили, достаточные ли темпы мобилизации в Украине для пополнения потерь на войне.



