logo

BTC/USD

97252.23

ETH/USD

3609.35

LTC/USD

98.39

USD/UAH

41.85

EUR/UAH

44.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Кто против ТЦК, тот умрет. Другого варианта нет”: военный ответил на хейт терцентров
commentss НОВОСТИ Все новости

"Кто против ТЦК, тот умрет. Другого варианта нет”: военный ответил на хейт терцентров

Военный считает подонками тех, кто "хейтит" ТЦК

сегодня, 14:49
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Скандалы с работниками ТЦК, силовыми методами мобилизации привели к идеям вообще расформировать центры комплектования, а сотрудников отправить на фронт. Известный историк, журналист, военнослужащий Вахтанг Кипиани рассказал о роли ТЦК и СП во время войны и почему без этих органов военного управления не будет Украины. Комментарий военного опубликован на странице Facebook Сумского областного ТЦК и СП, сообщает портал “Комментарии”.

"Кто против ТЦК, тот умрет. Другого варианта нет”: военный ответил на хейт терцентров

Иллюстративное фото

"Тот, кто хейтит ТЦК, хейтит Вооруженные силы, это отброс и это не человек, не патриот. Нет никаких прав говорить о воинах, которые помогают организовать систему обороны как о врагах государства”, — отметил военный.

Он рассказал, что когда видит надписи на военных автомобилях, что это не ТЦК, то считает это оскорбительным. Он пояснил, что в ТЦК, половина, а может и больше людей – это бывшие военнослужащие, получившие ранения и сейчас просто находящиеся на том определенном месте службы, куда их отправило командование.

“Не будет ТЦК – не будет армии, не будет армии – не будет Украины. Не будет Украины, половина граждан будут просто мертвы. Это доказано Бучей, Изюмом, Мариуполем. Тот, кто выступает против ТЦК – тот хочет быть мертвым. Другого варианта нет”, – отметил он.

Он объяснил действия ТЦК необходимостью – если люди сами не идут в ТЦК, то ТЦК выполняет задачу организовать приведение людей в центры комплектования затем к обучению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как производят мобилизацию на улицах.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/SumTCK/posts/pfbid036hcEHDeQjuAxTNBVXLpbgSgnTfAxkUtNQLwhQtLqsscfZe3z48Z4y2dzfYQyrt4Zl?locale=uk_UA
Теги:

Новости

Все новости