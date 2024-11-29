"Кто против ТЦК, тот умрет. Другого варианта нет”: военный ответил на хейт терцентров

Скандалы с работниками ТЦК, силовыми методами мобилизации привели к идеям вообще расформировать центры комплектования, а сотрудников отправить на фронт. Известный историк, журналист, военнослужащий Вахтанг Кипиани рассказал о роли ТЦК и СП во время войны и почему без этих органов военного управления не будет Украины. Комментарий военного опубликован на странице Facebook Сумского областного ТЦК и СП, сообщает портал “Комментарии”.

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"Тот, кто хейтит ТЦК, хейтит Вооруженные силы, это отброс и это не человек, не патриот. Нет никаких прав говорить о воинах, которые помогают организовать систему обороны как о врагах государства”, — отметил военный.

Он рассказал, что когда видит надписи на военных автомобилях, что это не ТЦК, то считает это оскорбительным. Он пояснил, что в ТЦК, половина, а может и больше людей – это бывшие военнослужащие, получившие ранения и сейчас просто находящиеся на том определенном месте службы, куда их отправило командование.

“Не будет ТЦК – не будет армии, не будет армии – не будет Украины. Не будет Украины, половина граждан будут просто мертвы. Это доказано Бучей, Изюмом, Мариуполем. Тот, кто выступает против ТЦК – тот хочет быть мертвым. Другого варианта нет”, – отметил он.

Он объяснил действия ТЦК необходимостью – если люди сами не идут в ТЦК, то ТЦК выполняет задачу организовать приведение людей в центры комплектования затем к обучению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как производят мобилизацию на улицах.



