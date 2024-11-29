"Кто против ТЦК, тот умрет. Другого варианта нет”: военный ответил на хейт терцентров

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Кречмаровская Наталия
Скандалы с работниками ТЦК, силовыми методами мобилизации привели к идеям вообще расформировать центры комплектования, а сотрудников отправить на фронт. Известный историк, журналист, военнослужащий Вахтанг Кипиани рассказал о роли ТЦК и СП во время войны и почему без этих органов военного управления не будет Украины. Комментарий военного опубликован на странице Facebook Сумского областного ТЦК и СП, сообщает портал “Комментарии”.
Иллюстративное фото
Он рассказал, что когда видит надписи на военных автомобилях, что это не ТЦК, то считает это оскорбительным. Он пояснил, что в ТЦК, половина, а может и больше людей – это бывшие военнослужащие, получившие ранения и сейчас просто находящиеся на том определенном месте службы, куда их отправило командование.
Он объяснил действия ТЦК необходимостью – если люди сами не идут в ТЦК, то ТЦК выполняет задачу организовать приведение людей в центры комплектования затем к обучению.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что сотрудник ТЦК анонимно рассказал изданию The Telegraph, как производят мобилизацию на улицах.
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