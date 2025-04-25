Кто проиграет, если США выйдут из переговоров

Белый дом не прекращает угрожать выходом из переговорного процесса, если не будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной в ближайшие пару недель. Об этом уже заявил президент США Дональд Трамп. Почему россияне больше всего не заинтересованы в выходе США из переговоров? Действительно ли для Украины это не критично? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Выход США из переговоров. Фото: из открытых источников

У Трампа действительно было желание прекратить войну

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире общенационального телемарафона заявил, что потенциальный выход США из переговоров о мире в Украине больше может действительно быть болезненным именно для путинского режима.

"Кого больше всего сейчас пугает выход американцев из переговоров? Россию. Точнее, два человека — Путина и Уиткоффа. Путина, потому что он понимает, что это точно будет конец коммуникации (выход из изоляции — ред.). Поэтому все действия россиян сейчас с этими "пасхальными перемириями" показывают, что они боятся выхода американцев из переговоров. Потому что они все теряют", — считает эксперт", – отметил эксперт.

С другой стороны, отмечает Загородний, немного пространства остается и у американцев.

По мнению Тараса Загороднего, у Дональда Трампа действительно было желание прекратить войну, но американцы не углублялись в историю. Думали – страны воюют, давайте компромиссный вариант. Останавливаемся по линии разграничения и начинаем разговаривать. Но потом увидели, что у них этого не выходит, процесс фактически забуксовал. Вот и получается, что в настоящее время у американцев нет другого пути, кроме как возвращаться к "евроатлантической семье" и говорить с европейцами.

Россияне "не сильно пострадают", если США лопнут терпение и они выйдут из переговоров

Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире телемарафона озвучил мнение, что мирные переговоры в таком состоянии, как они проходят сейчас выгодны России, потому что не запрещают ей делать то, что она хочет. В то же время возможный выход США из переговорного процесса для Москвы не критичен, поскольку она может рассчитывать на других переговорщиков.

"На самом деле, эти переговоры в таком варианте, в котором они сейчас есть, России выгодны, потому что ей никто не запрещает обстреливать Украину, наступать на фронте, ей никто не запрещает закрепить (оккупированные – ред.) области снова в своей конституции, взять их под контроль и так далее. Она добивается своих результатов", — сказал Краев.

Эксперт добавил, что кроме того, что оккупанты продолжают делать то же, что и делали, переговоры с американцами вернули их на мировую арену, а Трамп создает ими имидж договороспособных партнеров.

"Поверьте, сейчас будет гораздо легче тому же Орбану, поэтому Фицо сказать: "Смотрите, Трамп же разговаривает с Путиным, а почему Европа не может?" Африканцам легче сказать, что Америка сотрудничает с россиянами, давайте и мы будем сотрудничать, зачем нам слушать ту Украину?", – отметил эксперт.

По словам эксперта, путинскому режиму выгодно, чтобы эти мирные переговоры продолжались в таком ритме и дальше. В то же время, аналитик спрогнозировал, что россияне "не сильно пострадают", если США лопнет терпение и они выйдут из переговоров.

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