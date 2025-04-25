Кто проиграет, если США выйдут из переговоров

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Кравцев Сергей
Белый дом не прекращает угрожать выходом из переговорного процесса, если не будет заключено мирное соглашение между Россией и Украиной в ближайшие пару недель. Об этом уже заявил президент США Дональд Трамп. Почему россияне больше всего не заинтересованы в выходе США из переговоров? Действительно ли для Украины это не критично? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Выход США из переговоров. Фото: из открытых источников
Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний в эфире общенационального телемарафона заявил, что потенциальный выход США из переговоров о мире в Украине больше может действительно быть болезненным именно для путинского режима.
С другой стороны, отмечает Загородний, немного пространства остается и у американцев.
По мнению Тараса Загороднего, у Дональда Трампа действительно было желание прекратить войну, но американцы не углублялись в историю. Думали – страны воюют, давайте компромиссный вариант. Останавливаемся по линии разграничения и начинаем разговаривать. Но потом увидели, что у них этого не выходит, процесс фактически забуксовал. Вот и получается, что в настоящее время у американцев нет другого пути, кроме как возвращаться к "евроатлантической семье" и говорить с европейцами.
Эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев в эфире телемарафона озвучил мнение, что мирные переговоры в таком состоянии, как они проходят сейчас выгодны России, потому что не запрещают ей делать то, что она хочет. В то же время возможный выход США из переговорного процесса для Москвы не критичен, поскольку она может рассчитывать на других переговорщиков.
Эксперт добавил, что кроме того, что оккупанты продолжают делать то же, что и делали, переговоры с американцами вернули их на мировую арену, а Трамп создает ими имидж договороспособных партнеров.
По словам эксперта, путинскому режиму выгодно, чтобы эти мирные переговоры продолжались в таком ритме и дальше. В то же время, аналитик спрогнозировал, что россияне "не сильно пострадают", если США лопнет терпение и они выйдут из переговоров.
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