Кто побеждает в войне: Келлог раскрыл детали откровенного разговора с Трампом

Как передает портал "Комментарии", спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал, что перед отъездом в Киев у него состоялся откровенный разговор с Трампом о том, кто сегодня побеждает в российско-украинской войне.

Кит Келлог. Фото: из открытых источников

"Побеждает ли Россия? Это замечательный вопрос, потому что его мне задал президент Трамп в Овальном кабинете примерно шесть недель назад. Тот же вопрос. И я решительно ответил: "Господин президент, не слушайте только меня. Ваш председатель Объединенного комитета начальников штабов Дэн Кейн ждет снаружи. Он стоит возле автомобиля. Пригласите его, спросите его об этом. Он ваш главный военный советник", — отметил Келлог.

Он заверил, что вместе с Кейном сказали Трампу одно и то же – о победе россиян речь не идет.

При этом Кит Келлог отметил, что в Кремле могут говорить сколько угодно о том, что на поле боя именно российская армия наступает и имеет серьёзное продвижение. На самом деле это не так.

Келлог подчеркнул, что на самом деле Россия проигрывает эту войну.

"Если бы Путин побеждал, он был бы в Киеве, к западу от Днепра, в Одессе и сменил бы правительство. На самом деле Россия проигрывает эту войну", – отметил спецпредставитель Трампа.

