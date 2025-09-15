Рубрики
Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", спецпредставитель президента США Дональда Трампа Кит Келлог рассказал, что перед отъездом в Киев у него состоялся откровенный разговор с Трампом о том, кто сегодня побеждает в российско-украинской войне.
Кит Келлог. Фото: из открытых источников
Он заверил, что вместе с Кейном сказали Трампу одно и то же – о победе россиян речь не идет.
При этом Кит Келлог отметил, что в Кремле могут говорить сколько угодно о том, что на поле боя именно российская армия наступает и имеет серьёзное продвижение. На самом деле это не так.
Келлог подчеркнул, что на самом деле Россия проигрывает эту войну.
Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп назвал европейцев своими друзьями и, вместе с тем, он обвинил их в недостаточно жесткой позиции в отношении России, заявив, что они только "говорят, а не действуют". Глава Белого дома подчеркнул, что дальнейшее введение американских санкций зависит от того, усилит ли Европа собственные ограничительные меры и прекратит ли покупать российские энергоносители. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал во время общения с журналистами перед посадкой на борт президентского самолета Air Force 1.