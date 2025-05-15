Кто от Украины будет вести переговоры с РФ: полный список

Президент Владимир Зеленский 15 мая утвердил состав украинской делегации для переговоров с Россией в Стамбуле по достижению справедливого и устоявшегося мира, свидетельствует указ №306/2025 на сайте Офиса президента.

Украина определилась с делегацией. Фото из открытых источников

Делегацию для переговоров с РФ возглавит Министр обороны Рустем Умеров. Также в нее вошли:

Сергей Кислица – первый заместитель министра иностранных дел Украины;

Александр Поклад – заместитель председателя Службы безопасности Украины;

Олег Луговский – первый заместитель председателя Службы внешней разведки;

Алексей Шевченко – заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Украины;

Вадим Скибицкий – заместитель начальника Главного управления разведки Министерства обороны;

Евгений Шинкарев – заместитель начальника штаба командования Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;

Александр Дьяков – заместитель начальника штаба командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины;

Алексей Маловацкий – начальник управления международного и операционного права Центрального юридического управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Александр Шерихов – старший офицер Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Украины;

Георгий Кузьмичев – офицер протокола Аппарата обеспечения служебной деятельности аппарата главнокомандующего Вооруженными силами Украины;

Александр Бевз – советник главы Офиса президента.

Указ Зеленского также предусматривает, что глава делегации по согласованию с ним может вносить изменения в состав делегации и утверждает тайные переговорные директивы.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что американские и европейские чиновники отговорили Владимира Зеленского от отказа от переговоров с РФ в Стамбуле после того, как украинский президент заявил, что не позволит своим помощникам встречаться с российской делегацией в Турции, если туда не приедет российский диктатор Владимир Путин. WP пишет, что спецпредставитель США Стив Виткофф убедил украинцев, что участие в прямых переговорах с Россией – это беспроигрышная ситуация.