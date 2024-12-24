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Кто на самом деле инициировал участие в войне солдат КНДР: сенсационная правда

Северокорейские войска оказались не слишком эффективными

сегодня, 00:10
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Марьян Ощановский

Отправить в РФ солдат КНДР предложил Пхеньян, а не Москва, сообщает The New York Times.

Кто на самом деле инициировал участие в войне солдат КНДР: сенсационная правда

КНДР воюет в Курской области. Фото из открытых источников

Издание пишет, что американские разведслужбы пришли к выводу, что это была идея Северной Кореи, а не России, хотя и российский диктатор Владимир Путин быстро принял ее.

По данным NYT, Северная Корея ничего не получила за свою услугу, а Ким Чен Ын продолжает надеяться на благодарность от Москвы. В частности, КНДР надеется получить от России новые технологии и дипломатическую поддержку в противостоянии с Западом.

Американские чиновники рассказали, что Северная Корея направила на фронт свои лучшие подразделения, однако без реального боевого опыта, из-за чего эффективность их участия остается сомнительной. По оценкам американского разведсообщества, количество погибших корейцев составляет около 200 человек.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти хотят перехватить инициативу на фронте к инаугурации Дональда Трампа, чтобы продемонстрировать способность ВСУ успешно бороться с россиянами. Как пишет The Financial Times со ссылкой на военных чиновников и аналитиков, следующие несколько месяцев станут решающим этапом войны, поскольку Украина пытается стабилизировать свою оборону и укрепить свои позиции.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что идея размещения миротворцев в Украине будет иметь только смысл, если это будет готовая к бою армия, а не нейтральные наблюдатели, заявил старший научный сотрудник Международного института стратегических исследований по кибермощности и будущих конфликтов Франц-Штефан Гади. Аналитик подчеркнул, что три года Европа не принимала сильных решений в поддержку Украины и только сейчас осознала масштаб рисков, возникающих для нее, если РФ победит.



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Источник: https://www.nytimes.com/international/
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