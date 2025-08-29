Кто может заставить сесть Путина за стол переговоров

Рубрики
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевую роль в возможном начале переговоров с Кремлем могут сыграть Соединенные Штаты. Именно их решительность и политическая воля способны заставить Владимира Путина согласиться на переговорный процесс.
Стол переговоров в компании Зеленского и Путина
Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.
В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия сегодня не демонстрирует готовности завершить войну. Кремль продолжает вкладывать колоссальные ресурсы в войну, не осознавая настоящих масштабов экономических потерь, которые уже понесла страна.
Президент также подчеркнул, что для усиления давления на москву нужны дополнительные международные шаги — в частности, вторичные санкции, а также ограничения в энергетическом секторе, атомной сфере и теневой "флот", которым россия обходит существующие ограничения.
Таким образом, глава государства очертил главное условие возможных переговоров: только при активной позиции США Путин может оказаться за столом диалога, а мировое сообщество должно и дальше укреплять экономическое и политическое давление на агрессора.