Война с Россией Кто может заставить сесть Путина за стол переговоров
Кто может заставить сесть Путина за стол переговоров

Зеленский: заставить Путина сесть за стол переговоров могут только США

29 августа 2025, 17:27
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ключевую роль в возможном начале переговоров с Кремлем могут сыграть Соединенные Штаты. Именно их решительность и политическая воля способны заставить Владимира Путина согласиться на переговорный процесс.

Кто может заставить сесть Путина за стол переговоров

Стол переговоров в компании Зеленского и Путина

Об этом глава государства сказал, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время Зеленский подчеркнул, что Россия сегодня не демонстрирует готовности завершить войну. Кремль продолжает вкладывать колоссальные ресурсы в войну, не осознавая настоящих масштабов экономических потерь, которые уже понесла страна.

Президент также подчеркнул, что для усиления давления на москву нужны дополнительные международные шаги — в частности, вторичные санкции, а также ограничения в энергетическом секторе, атомной сфере и теневой "флот", которым россия обходит существующие ограничения.

Таким образом, глава государства очертил главное условие возможных переговоров: только при активной позиции США Путин может оказаться за столом диалога, а мировое сообщество должно и дальше укреплять экономическое и политическое давление на агрессора.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что нынешняя ситуация не позволяет России оккупировать Украину, однако и для украинской армии полное восстановление территорий исключительно военным путем пока выглядит чрезвычайно сложным.
По его словам, ресурсов для тотальной победы исключительно оружием не хватает обеим сторонам. Именно поэтому важно рассматривать разные варианты завершения войны, и дипломатический путь может стать более быстрым и менее кровавым.



Источник: https://t.me/weukrainetv/115718
