Кто может потерять отсрочку от мобилизации: в Раде уже согласовали законопроект

Парламентский комитет по национальной безопасности, обороне и разведке принял решение рекомендовать к принятию за основу законопроект Кабмина №13634, который может существенно изменить правила предоставления отсрочки от мобилизации для соискателей образования. Основная цель новаций – не дать возможности мужчинам за образованием скрываться от мобилизации.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

Законопроект №13634 вносит поправки в статью 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Предлагаются некоторые изменения.

Для учащихся учреждений профессионального и профессионального высшего образования отсрочка будет предоставляться при трех условиях: они приступили к обучению не позднее года достижения 25-летнего возраста. Обучаются по дневной или дуальной форме. Впервые получают образование на этом уровне.

Для студентов высшего образования также будет задействовано требование о получении образования впервые и обучение на дневной или дуальной форме.

Однако Кабмин предлагает добавить новую, чрезвычайно важную норму – отсрочка будет предоставляться исключительно в рамках расчетного срока выполнения образовательной программы. Это означает, что студент должен закончить обучение в срок, официально установленный учебным заведением.

На практике это означает, что такие паузы в учебе, как академический отпуск, повторный курс или отчисления с последующим возобновлением, могут привести к потере права на отсрочку. Фактически, больше нельзя будет максимально затягивать обучение, чтобы сохранить статус студента во избежание мобилизации.

В законопроекте также прописано, кто из ученых и преподавателей сохранит право на отсрочку. Не подлежат мобилизации докторанты, а также врачи-интерны и резиденты, но только в том случае, если они впервые получают образование на этом уровне. Это правило согласуется с общей нормой законопроекта, которая призвана предотвратить получение второго или третьего образования как способ избегания мобилизации.

Отмечается, что отсрочка от мобилизации будет предоставляться преподавателям и ученым, имеющим научную степень, из числа научных, научно-педагогических, педагогических работников учреждений высшего образования, научных работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников учреждений профессионального высшего образования, а также педагогических работников в учебных заведениях среднего образования

Читайте на портале "Комментарии" — когда из мужчин с бронированием или отсрочкой могут отправить на ВЛК: ответ Минобороны.



