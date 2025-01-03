Кто контролирует Часов Яр: последние подробности о боях в городе

Вооруженные силы Украины контролируют почти всю территорию города Часов Яр в Донецкой области, сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов.

РФ наступает на Часов Яр. Фото из открытых источников

По словам спикера, оккупанты пытаются перейти канал Северский Донец — Донбасс, который находится в восточной части города.

"Там все достаточно стабильно в плане интенсивности. Россияне зацепились в пригороде по каналу Северский Донец — Донбасс. Украинцы контролируют фактически весь город и отбивают атаки. Россияне пытаются, во-первых, перейти канал, а во-вторых, атаковать уже известный комбинат огнеупорных материалов", – рассказал Виктор Трегубов.

Как известно, из многих вновь бригад ВСУ массово убегают военнослужащие, которых без боевого опыта отправляют на трудные направления, рассказал заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с российским министерством обороны, не будут получать единовременные выплаты. "Определить, что единовременные денежные выплаты не производятся гражданам Российской Федерации, которые на день заключения контракта о прохождении военной службы в ВС РФ отбывали наказание в виде лишения свободы", — говорится в постановлении правительства РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики полностью оккупировали поселок Шевченко, который находится севернее города Курахово в Покровском районе, сообщил военнослужащий с позывным "Мучной". По словам военного, также продолжаются бои за Кураховскую ТЭС. Он отметил, что россияне уже перерезали логистические пути в ТЭС и Трубный завод. Противник продвигается к югу от города и пытается зайти в тыл Янтарном.

