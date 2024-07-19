Обвал дамбы Каховской ГЭС 6 июня 2023 года серьезно нарушил Северокрымский канал, который является основным источником пресной воды на оккупированном Крымском полуострове, сообщает Минобороны Великобритании.

Из-за разрушения Каховской ГЭС Крым станет полупустыней. Фото из открытых источников

Сообщается, что растительное покрытие в ранее орошаемых районах южной Херсонской области и Крыма сократилось на 85%. Также в Крыму была очень сухая зима 2023-24 года, поскольку выпало только 10-50% от нормы осадков в целом и только 17% от нормы горных осадков. Реки на полуострове пересохли, а водохранилища уже истощены.

Крым, говорится в сообщении британской разведки, возвращается в свое досоветское состояние почти безлюдных территорий. Большинство сельского хозяйства и даже человеческого обитания невозможны. Прогнозируется, что около 500 000 человек будут вынуждены покинуть эти места.





"Вероятно, что до 9 июня 2023 года уровень воды в водохранилище упал ниже уровня входа, и вскоре вода перестанет поступать в Крым. Это уменьшит доступность пресной воды на юге Херсонской области и севере Крыма", — говорится в сообщении разведки Британии.

В разведке предполагают, что российские власти, скорее всего, удовлетворят срочные потребности населения полуострова в воде с помощью водохранилищ, нормирования воды, бурения новых скважин и доставки бутылированной воды из России.





В то же время, добавили в разведке, громады на контролируемых Россией и Украиной сторонах затопленного Днепра сталкиваются с санитарным кризисом с ограниченным доступом к безопасной воде и повышенным риском передаваемых через воду заболеваний.