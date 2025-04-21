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Крым ни при каких условиях нельзя оставить России: названа важная причина

Глава Института Черноморских стратегических исследований объяснил важность деоккупации Крыма

сегодня, 16:15
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Клименко Елена

Крымский полуостров, временно оккупированный Россией, не может остаться под контролем Кремля, ведь это означает стратегическое доминирование России в Черном море. Об этом заявил Андрей Клименко, руководитель Института Черноморских стратегических исследований.

Крым ни при каких условиях нельзя оставить России: названа важная причина

Фото: из открытых источников

Он опубликовал карту, иллюстрирующую геостратегическое значение Крыма. По его словам, контроль над полуостровом дает возможность властвовать не только в акватории Черного моря, но и во всем черноморском регионе.

"Россия, которая удерживает Крым, — это полная гегемония в регионе. Но после поражения Черноморского флота РФ от ВСУ, этого уже не произойдет. Идеальный сценарий в новой архитектуре европейской безопасности — создание на Крымском полуострове объединенной военной базы стран Европы. Она должна включать морской компонент, средства противовоздушной и противораковой системы подчеркнул Клименко.

Он подчеркнул, что такая база могла бы стать надежным щитом против дальнейшей агрессии России с юго-востока, и именно так в конце концов и произойдет.

По его словам, подобные предложения звучат от людей, не понимающих базовых геополитических реалий и даже "не учивших в школе географию".

Ранее американское медиа Semafor, ссылаясь на свои источники, сообщало, что в администрации США якобы обсуждается вариант признания Крыма частью России в рамках потенциального мирного соглашения.

По информации Bloomberg, подобная уступка может стать частью большого пакета договоренностей, которые, вероятно, предлагает команда Дональда Трампа.

Как уже писали "Комментарии", возможное признание Крыма частью России со стороны США может стать своеобразным тестом перед предстоящими политическими шагами, заявил депутат Госдумы страны-агрессора Дмитрий Белик.



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