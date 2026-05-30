Круговая оборона городов: власть готовится к худшему сценарию или страхует страну на будущее

Недавние заявления спикера Сил обороны Юга Владислава Волошина о том, что 99% городов в Днепропетровской и Запорожской областях готовят к круговой обороне, а подобные мероприятия продолжаются также в Киевской, Волынской и Одесской областях, несколько ошеломили общество. Есть ли подготовка городов к круговой обороне сигналом того, что государство больше не рассматривает войну как краткосрочную угрозу? Насколько украинское общество готово жить в условиях постоянной оборонной мобилизации, даже после завершения активной фазы войны? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Круговая оборона городов

Круговая оборона – это не то, что дает надежду на мирную жизнь.

Профессор кафедры политических наук КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина говорит, что заявления о подготовке украинских городов к круговой обороне ошеломили общество, прежде всего потому, что они противоречат психологическому ожиданию завершения войны.

"Люди устали и положительно воспринимают только информацию о прекращении боевых действий или, по крайней мере, переговоры об их прекращении. Круговая оборона – это не то, что дает надежду на мирную жизнь. Однако с точки зрения национальной безопасности это скорее признак стратегической зрелости, чем свидетельство неизбежного наступления врага на новые территории. Мы живем в условиях, когда необходимо готовиться не к наиболее желаемому сценарию, а к наиболее опасному. Если провести аналогию с гражданской жизнью, то страхование дома не означает уверенности владельца в том, что завтра произойдет пожар. Оно означает понимание того, что риск существует и к нему нужно быть готовым. Именно так следует рассматривать и подготовку городов к круговой обороне", – отметила эксперт.

По ее словам, фактически мы переходим от логики реагирования на угрозу логике управления угрозой. В начале полномасштабного вторжения значительная часть оборонных мер осуществлялась в экстренном режиме. Сегодня государство пытается создать систему, способную функционировать вне зависимости от развития событий на фронте.

"Например, Финляндия после завершения Второй мировой войны десятилетиями жила в условиях постоянной готовности к новой войне с СССР, будучи

укрытия и оборонительные укрепления городов. Поэтому главный вопрос не в том, готовится ли Украина к долгой войне, а в том, готова ли она к длительному противостоянию с государством, которое не откажется от своих захватнических целей. Даже после завершения активной фазы боевых действий угроза со стороны России не исчезнет, она может изменить только форму", – отметила Анна Малкина.

Что касается общественной готовности жить в условиях постоянной оборонной мобилизации, то политолог говорит, что здесь ситуация более сложная. Во время войны люди соглашаются на ограничение гораздо легче, чем в мирное время.

"По завершении боевых действий естественным будет запрос на нормальность, экономическое восстановление и возвращение к привычной жизни. Именно поэтому государству придется обрести баланс между безопасностью и свободой. Скорее всего Украина будет двигаться к модели, которую можно условно назвать "оборонной демократией". Это означает не тотальную милитаризацию общества, а формирование культуры готовности, когда оборона станет не чрезвычайным положением, а элементом повседневного функционирования государства. Поэтому подготовка круговой обороны городов сейчас не признак пессимизма, а признак планирования своей безопасности на десятилетия вперед", – резюмировала эксперт.

Характер войны изменился

Глава Всеукраинского общественного движения "Сила права", народный депутат Верховной Рады трех созывов (с пятого по седьмой) бывший зампредседателя Совета министров Автономной Республики Крым Андрей Сенченко сразу отметил, учитывая, что Украина 14 лет в войне разных форматов с разной интенсивностью, то точно нельзя рассматривать войну, как краткосрочную угрозу. Ведь совершенно очевидно, что Путин пытается любой ценой уничтожить украинское государство.

"По сути, Путин пытается с территории Украины изгнать украинский народ. Поэтому ни о каких краткосрочных целях врага и наших усилиях по защите собственной страны и своей земли не может идти речь. Многие годы Украина пребывала в беспечности, находясь рядом с Россией, и у нас постоянно перепевали на разные лады тему, что мы единственные, кто получили независимость мирным путем. То есть нас ни одного дня не рассматривали как независимое государство. Были наши ощущения и были планы Москвы и их понимание, что это случайно отбившаяся от Кремля часть их периферийного паства. Поэтому расплата за эти иллюзии наступила. Я об этом могу сказать, потом что знаю динамики этой истории. Когда, например, в парламенте от бюджетного комитета даже до зала не доходили какие-то запросы, которые касались усиления финансирования армии, финансирования каких-то программ. Ведь у нас армия долгие годы рассматривалась скорее не как инструмент по защите государства, а просто необходимый атрибут. Там в парадах учувствовать и так далее", – отметил эксперт.

По его словам, проблемы защиты государства, как таковой у тех людей, которые выделяли средства из бюджета, в голове не было. Вот расплата и наступила за то, что армия финансировалась по остаточному признаку.

"Поэтому сейчас очень важно ни в коем случае не вернуться в состояние этой беспечности. И то, что надо готовиться к круговой обороне – это не значит, что вокруг Киева или на Волыни, или в Одессе начнут рыть копы. Это, в первую очередь, вопросы ПВО и, конечно же, определенных рубежей. Понятно, что сейчас, допустим, для Одессы нет угрозы морского десанта, как это было 2-3 года назад. Но она же была, пока не был разгромлен Черноморский флот Российской Федерации", – говорит Андрей Сенченко.

При этом он обращает внимание, что характер войны изменился. Поэтому те средства перемещения больших масс военных, которые могли раньше рассматриваться, как варианты основы каких-то операций, они на сегодня тоже уже во многом не актуальны. Но это не повод того, чтобы защиту наших городов рассматривать только в плоскости противовоздушной обороны. Еще есть диверсанты, еще есть масса других вещей.

"В арсенале Кремля масса методов, которые они использовали и используют. Те же диверсии. Мы помним с вами, как последовательно взрывались, например, арсеналы в Украине. Это планомерно уничтожался потенциал украинской армии. Взлетали на воздух боеприпасы, которые по стоимости за один такой подрыв арсенала приравнивались к годовому финансированию Международного валютного фонда. Те транши, за которые Украина боролась. Такого масштаба затраты были. И поэтому, конечно же, сейчас допускать эту беспечность нельзя", – отметил Андрей Сенченко.

Он уточняет, то, что сегодня нет признаков того, что Россия сконцентрировала на территории Беларуси достаточно сил для того, чтобы пойти на вторжение с этой территории еще ни о чем не говорит. Ведь сегодня нет, а завтра может появиться, а это уже угроза не только для Киева, но и в том числе для Волыни, Ровенской области, там, где им позволяет география.

"Если же говорить о Днепре и Запорожье, которые ближе всего к линии фронта, то тут и вовсе все очевидно. Должны быть рубежи обороны, поэтому тут ничего такого ажиотажного", – отметил Андрей Сенченко.

Что же касается вопроса о том, что Украине придется все время находится в мобилизационной готовности, то в этом состоянии украинцам придется находиться, пока Российская Федерация не развалится.

"У нас будет постоянная угроза под боком, с учетом того, что мы пока не понимаем, как РФ будет разваливаться. Там токсичные брызги тоже могут полететь в разные стороны. Поэтому еще не одному поколению придется жить в таком напряжении. И да, мы вынуждены начинать осмысливать ситуацию так, как ее осмысливают израильтяне. Идеализировать я бы там точно ничего не стал. Но, тем не менее, то, что там очень серьезно работают с резервистами – факт. Даже та же Швейцария – более спокойная страна, нежели Израиль или Украина, но там резервисты – это часть социальной организации, общества. Это объективная реальность для нас на перспективу", – констатировал собеседник портала "Комментарии".

