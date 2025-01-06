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«Кровавой провокации от ВСУ» боятся россияне: что может произойти

До инаугурации Трампа Украина может совершить «кровавую провокацию», считают в России

сегодня, 07:44 comments1494
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Недилько Ксения

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции "новых регионов" Владимир Рогов в комментарии прокремлевскому изданию РИА-новости сообщил, что киевский режим намерен предпринять "кровавую провокацию" в отношении России, рассматривается несколько дат, в том числе в январе — накануне инаугурации Трампа (20 января).

«Кровавой провокации от ВСУ» боятся россияне: что может произойти

ВСУ

Цель провокации — заполучить улучшение своих переговорных позиций, как это называют в офисе Зеленского, а также новую финансовую помощь и партии оружия

По его словам, провокацией может стать попытка ВСУ начать наступление на одном из участков линии фронта.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что 5 января украинские войска возобновили наступательные операции минимум в трех районах украинского выступа в Курской области. Силы обороны достигли тактических успехов, но в то же время есть и продвижение россиян. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты отмечают, что по утверждениям российских источников, ВСУ провели несколько механизированных атак численностью примерно в роту на направлении Бердин-Новосотницкий (северо-восток от Суджи). Атаки проводились в три волны с использованием бронетехники численностью примерно в батальон.

Также источники РФ утверждают, что украинские силы активизировали наступательные операции в направлении Леонидово (юго-восток от Коренева) и провели усиленную механизированную атаку численностью в взвод возле Пушкарного (восточнее Суджи).

Геолокационные кадры от 5 января указывают на то, что ВСУ продвинулись в полях к юго-западу и югу от Бердина и вошли в южную часть населенного пункта.



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