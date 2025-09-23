logo

Кризис в РФ уже не скрыть: стало известно об жестком решении Кремля

На ТОТ особенно острой остается проблема задержек с зарплатами бюджетникам, тогда как финансирование активно поддерживается только в сфере образования, культуры и спорта, влияющих на идеологию.

23 сентября 2025, 10:40
Клименко Елена

Россия значительно сокращает финансирование временно оккупированных территорий Украины, оставляя большинство отраслей без должной поддержки, при этом приоритет предоставляется только проектам, служащим пропаганде. Об этом в эфире Эспрессо рассказал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Кризис в РФ уже не скрыть: стало известно об жестком решении Кремля

Фото: из открытых источников

"Мы проанализировали бюджеты оккупированных Мариуполя и Запорожской области за последние шесть месяцев и сравнили их с предыдущим годом. Поскольку у этих территорий нет собственных доходов и полностью зависят от дотаций из российского бюджета, мы фиксируем существенное уменьшение финансирования во всех сферах", — отметил Андрющенко.

Он добавил, что самые большие проблемы возникают с выплатой зарплат бюджетникам – задержки наблюдаются уже несколько месяцев. Единственная сфера, получающая активное финансирование, это те, что связаны с идеологическим контролем: образование, культура и спорт, куда Россия инвестирует, пытаясь уничтожить украинскую идентичность.

"Откровенно говоря, экономическая ситуация в России очень сложная. У РФ нет ресурсов для дополнительного финансирования оккупированных территорий. Финансирование получают только те проекты, которые важны для самой России, а остальные остаются без внимания. Эта тенденция будет только ухудшаться в ближайшие месяцы", — подчеркнул Андрющенко.

По данным Центра противодействия дезинформации, правительство РФ официально признало почти полный упадок экономического роста.

Европейский Союз работает над новым финансовым инструментом, который позволит направить средства от замороженных российских активов на помощь Украине.



