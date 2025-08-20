"Кризис с обеспечением в украинской армии": что происходит на самом деле

Рубрики
Кречмаровская Наталия
Российская пропаганда распространяет информацию якобы о кризисе с обеспечением в украинской армии. В качестве примера тиражируют видео якобы "225-й ОШП собирает пакеты для раненых из-за критической нехватки обеспечения".
Война в Украине. Фото портал "Комментарии"
В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что эта информация манипулятивная. Отмечают, что это видео с представителем патронатной службы активно разгоняют пророссийские Telegram-каналы, пытаясь показать нищету в украинском войске.
Аналитики Центра отмечают, что подобные пакеты, в которые входят тапочки, белье, гигиена, спортивная одежда, дают раненым еще до госпитализации — чтобы они не оставались без необходимого. Такую помощь собирают в разных подразделениях, в том числе и в 24-й бригаде, пишут в Центре.
В Центре стратегических коммуникаций и безопасности пояснили, что патронатные службы работают отдельно от основного обеспечения. Такие службы являются полуволонтерскими инициативами, помогающими раненым и их семьям.
