"Кризис с обеспечением в украинской армии": что происходит на самом деле

Российская пропаганда распространяет информацию якобы о кризисе с обеспечением в украинской армии. В качестве примера тиражируют видео якобы "225-й ОШП собирает пакеты для раненых из-за критической нехватки обеспечения".

Война в Украине. Фото портал "Комментарии"

В Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности объяснили, что эта информация манипулятивная. Отмечают, что это видео с представителем патронатной службы активно разгоняют пророссийские Telegram-каналы, пытаясь показать нищету в украинском войске.

"На самом деле фактчекеры из "Вокс Украина" верифицировали видео — на нем военный капеллан полка с позывным "Мольфар". Но сбор вещей личной гигиены — это привычная и давно налаженная практика патронатных служб, которая не свидетельствует о "кризисе в армии", — сообщили в Центре.

Аналитики Центра отмечают, что подобные пакеты, в которые входят тапочки, белье, гигиена, спортивная одежда, дают раненым еще до госпитализации — чтобы они не оставались без необходимого. Такую помощь собирают в разных подразделениях, в том числе и в 24-й бригаде, пишут в Центре.

В Центре стратегических коммуникаций и безопасности пояснили, что патронатные службы работают отдельно от основного обеспечения. Такие службы являются полуволонтерскими инициативами, помогающими раненым и их семьям.

"Российская пропаганда в очередной раз вырывает факты из контекста, чтобы дискредитировать украинское войско", — подчеркнули намерения врага в Центре.

