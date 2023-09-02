Кривонос манипулирует общественным мнением и подыгрывает российским ИПСО, - медиамониторинг

Экс-замглавы СНБО Сергей Кривонос манипулирует общественным мнением, подыгрывает российской пропаганде и пытается посеять среди украинцев недоверие к военно-политическому руководству государства. К такому выводу пришли журналисты delo.ua, проанализировавшие эфиры и интервью Кривоноса за последние два месяца.



Сергей Кривонос

Кривонос регулярно появляется в эфирах медиа, касающихся Петра Порошенко — 5 канала, Прямого, Эспрессо. Его приглашают и другие оппозиционные СМИ. На всех площадках он сокрушительно критикует действующую власть, прибегая к манипуляциям и лжи, пишут СМИ.

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"Например, в одном из интервью журналистке Яне Соколовой он заявил, что украинские власти якобы использовали жестокие бои в Бахмуте для достижения политических целей, хотя должны были остановить оборону города еще в феврале 2023 года. В частности, Кривонос обвинил руководство государства и командование в умышленном уничтожении наиболее подготовленных и мотивированных воинов в "мясорубке", чтобы снизить рейтинг Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кривонос утверждает, что власти мешают Залужному руководить ВСУ и мечтают снять его с должности. При этом еще в апреле 2023 года Центр стратегических коммуникацій сообщал, что нарратив о конфликте между Залужным и Зеленским является российским ИПСО", — отмечают журналисты.

"Кривонос постоянно педалирует тему конфликта между Залужным и президентом Зеленским якобы на фоне электоральной ревности. Он не указывает источник таких данных. Учитывая огромный уровень поддержки Главнокомандующего, эти слова вполне можно считать попыткой запугать украинское общество и посеять в нем недоверие", — говорится в мониторинге.

"Гвардию наступления" Кривонос называет "загрядотрядом", который власти якобы сформировали для собственной защиты, когда "фронтовики вернутся и начнут наводить порядок в стране". Напомним, тактику заградительных отрядов использует армия РФ. Кривонос также обвинял военное командование в "мясных штурмах", которые применяет враг", — отмечают СМИ.

По мнению авторов анализа, журналисты оппозиционных СМИ представляют Кривоноса исключительно как генерала, чтобы создать образ человека, который якобы непосредственно причастен к военным действиям и имеет доступ к закрытой инсайдерской информации.

"Он использует этот образ в личных политических мотивах. Он так заигрался в войну против Зеленского, что на самом деле давным-давно воюет против украинского общества и в целом государства. Чтобы убедиться в том, насколько манипулятивны его заявления, достаточно отсеять его эмоции и оценки от фактов. Вы удивитесь, насколько мало услышите последних", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что информационный фон создаваемый Кривоносом играет на руку России: враг прилагает немало усилий, чтобы спровоцировать внутренний конфликт и продемонстрировать миру протестные настроения среди украинцев.

"Не усматриваются ли в таких действиях признаки подрывной деятельности против государства? Ответ на этот вопрос оставим соответствующим органам", — резюмировали авторы исследования.

