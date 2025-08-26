Критика Зеленского не утихает: Безуглая о сознательном нежелании Зеленского видеть катастрофу

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая, известная своей критикой руководство страны, прокомментировала фото президента Украины Владимира Зеленского и главка Александра Сырского.

Владимир Зеленский. Фото портал "Комментарии"

"Свежее фото, которое демонстрирует СОЗНАТЕЛЬНОЕ нежелание Президента видеть задавненную катастрофу в армии", — прокомментировала фото народная депутат.

Безуглая заметила, что тем временем россияне уже закрепились в Днепропетровской области.

"Думаю, и об этом ему "не доложили", — отметила народная депутат.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 26 августа провел совещание с военными. Обсудили ситуацию на фронте и в пограничных, создание резервов и работу с партнерами по гарантиям безопасности.

"Подробно обсудили ключевые потребности каждого направления и подразделений. Очень важно, что характер ситуации в приграничных районах Сумской и Харьковской областей определяют именно наши подразделения", — отметил Зеленский.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Безуглая рассказала о своем видении гарантий безопасности для Украины. По ее словам, "гарантии безопасности", которые сейчас "рассматривают", — это ни о чем, как и очередные фантомы мира. Единственные гарантии безопасности, по убеждению народного депутата, слабая Россия и постоянное военное превосходство Украины.

"Пока Россия не ослабнет, а мы не станем в режим постоянной обороны с перестройкой общества, экономики и войска, никакого мира не будет! А если это не случится, если мы этого не сделаем, то просто погибнем как государство и народ. Медленной смертью. По кусочкам", — отметила она.



