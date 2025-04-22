Критическая проблема для страны: в ВР заговорили об усилении мобилизации

Украина оказалась перед неотложной потребностью в пополнении рядов ВСУ. Из-за значительных потерь среди военных и дефицит личного состава вопрос мобилизации приобрел критическую актуальность. Об этом заявила народный депутат Нина Южанина в эфире программы Вечір.LIVE.

Мобилизация в Украине. Фото: 24 Канал

"Ситуация, в которой мы сейчас находимся, требует срочных решений на уровне государства. Формирование и подготовка резервов — не просто потребность, а основа нашей национальной устойчивости", — подчеркнула она.

Южанина отметила, что подготовка новых военных кадров должна быть системной и своевременной, ведь только так можно гарантировать усиление оборонного потенциала государства в условиях растущей угрозы.

"Количество раненых, погибших и потери среди личного состава указывают на критическую потребность в мобилизации. Это уже не перспектива, а реальная сегодняшняя потребность", — добавила депутат.

Она также подчеркнула, что гражданское общество должно не только морально поддерживать армию, но и готовиться к возможной затяжной войне, которая требует выносливости как на фронте, так и в тылу.

Напомним, 18 апреля президент Владимир Зеленский подписал закон №13173, которым продлевается срок всеобщей мобилизации. Документ вступает в силу 9 мая 2025 года.

В контексте этого решения командир 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" Шамиль Куртков заявил, что Украине, вероятно, придется мобилизовать мужчин с 18 лет. По его словам, это может стать частью новой реальности, к которой нужно быть готовым. А бывший пресс-секретарь Генштаба ВСУ и военный аналитик Владислав Селезнев подчеркнул: объемы мобилизации напрямую будут зависеть от масштабов наступательных действий российской армии.

Как уже писали "Комментарии", на фоне интервью главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который сообщил, что вооруженные силы должны мобилизовать ежемесячно 30 тысяч человек, нардеп Алексей Гончаренко сообщил, почему мобилизация в Украине провалилась, а украинцы не хотят уходить на фронт.