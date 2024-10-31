Криминалитет "захватывает" оккупированные южные территории: подробности

На оккупированных территориях захватчики устанавливают свои правила, которые нередко противоречат даже международному законодательству. К примеру, очередным нарушением в Центре национального сопротивления называют деятельность криминалитета на временно оккупированных территориях, сообщает портал "Комментарии".



Фото Центра национального сопротивления

В Центре отметили, что российская "федеральная служба безопасности" руками криминалитета берет под контроль рынки на временно оккупированных южных территориях.

“Речь идет о выходцах с Кавказа, которых завозят на временно оккупированные территории и отдают под контроль целые отрасли. За это они "делятся доходом" с сотрудниками ФСБ. Это также помогает российским гестаповцам получать информацию о местных и занимающихся преследованием нелояльных "чужими руками", — говорится в сообщении Центра.

Также сообщается, что именно российский криминалитет распределяет торговые точки на рынках и зафиксированы случаи, когда людей "выбрасывали" из их мест торговли из-за отказа сотрудничать с оккупантами. право торговли передают лояльным коллаборантам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что на временно оккупированные территории россияне свозят "дешевую рабочую силу", в том числе из Беларуси. Сообщается, что в Мариуполь прибыли строители из Белоруссии. В Центре отмечают, что в разговоре с местными они рассказывают, что их свозят принудительно, ведь угрожают в противном случае освободить и закрыть двери всем строительным компаниям в стране”. Подробнее о ситуации на временно оккупированных территориях читайте по ссылке.