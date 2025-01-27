Крепость Часов Яр: что уже контролируют россияне и как быстро его могут захватить

Город Часов Яр под Бахмутом на Донетчине тоже превратился в боевую крепость Здесь продолжаются ожесточенные городские бои. По данным военных, чуть больше половины города потеряно, но еще "далеко не конец".

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Военкор Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются бои за остатки многоэтажек на западе города.

"Под +/- устойчивым контролем Сил Обороны находятся 3 квартала, еще в одном – продолжаются бои. ЛБС в том четвертом квартале практически отсутствует. Ни одно здание врагу легко не дается. Проблема только в том, что там в основном хрущевки, которые можно относительно легко разбирать танками и артой. Даже с панелями 80-90х так оно не работает. Там сложнее это сделать", – отмечает журналист.

Также большой проблемой военный корреспондент считает то, что оккупанты из микрорайона Северный понемногу проникают к пруду, который находится в тылу нашего гарнизона, который ведет борьбу за многоэтажки на западе.

"Фактически потерян железнодорожный вокзал. Но бои в разных точках города продолжаются, и это еще далеко не конец. Не забывайте, что Часов Яр – довольно вытянутый город, и городская граница на юге проходит вдоль трассы Констаха-Бахмут. Формально чуть меньше половины города под контролем врага. Фактически – больше, потому что подавляющее большинство городской застройки сконцентрировано в северной и восточной частях Часика", – добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в городе Часов Яр Донецкой области довольно сложная ситуация, при этом в населенном пункте остается более 200 человек. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

"Сейчас Часов Яр — это ад. В городе действительно очень сложно. На территории громады продолжаются боевые действия. Защиту обеспечивают наши ребята, которые стоят на Часовоярской земле и готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить каждый метр нашей земли", — отметил он.

По словам Чауса, на 22 января в городе проживает 220 человек, эвакуация замедлилась. "Люди не реагируют на наши призывы к эвакуации, и доказать им что-то очень сложно. В результате возникает ситуация, когда эвакуация становится невозможной или чрезвычайно рискованной", — подытожил начальник городской администрации.