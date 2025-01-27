logo

BTC/USD

99509.79

ETH/USD

3087.06

LTC/USD

110.97

USD/UAH

42.30

EUR/UAH

44.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Крепость Часов Яр: что уже контролируют россияне и как быстро его могут захватить
commentss НОВОСТИ Все новости

Крепость Часов Яр: что уже контролируют россияне и как быстро его могут захватить

Городские бои под Бахмутом продолжаются и еще далеко не конец

сегодня, 08:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Город Часов Яр под Бахмутом на Донетчине тоже превратился в боевую крепость Здесь продолжаются ожесточенные городские бои. По данным военных, чуть больше половины города потеряно, но еще "далеко не конец".

Крепость Часов Яр: что уже контролируют россияне и как быстро его могут захватить

Карта боевых действий DeepState, скриншот

Военкор Богдан Мирошников отмечает, что продолжаются бои за остатки многоэтажек на западе города.

"Под +/- устойчивым контролем Сил Обороны находятся 3 квартала, еще в одном – продолжаются бои. ЛБС в том четвертом квартале практически отсутствует. Ни одно здание врагу легко не дается.

Проблема только в том, что там в основном хрущевки, которые можно относительно легко разбирать танками и артой.

Даже с панелями 80-90х так оно не работает. Там сложнее это сделать", – отмечает журналист.

Также большой проблемой военный корреспондент считает то, что оккупанты из микрорайона Северный понемногу проникают к пруду, который находится в тылу нашего гарнизона, который ведет борьбу за многоэтажки на западе.

"Фактически потерян железнодорожный вокзал. Но бои в разных точках города продолжаются, и это еще далеко не конец.

Не забывайте, что Часов Яр – довольно вытянутый город, и городская граница на юге проходит вдоль трассы Констаха-Бахмут. Формально чуть меньше половины города под контролем врага.

Фактически – больше, потому что подавляющее большинство городской застройки сконцентрировано в северной и восточной частях Часика", – добавил Мирошников.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в городе Часов Яр Донецкой области довольно сложная ситуация, при этом в населенном пункте остается более 200 человек. Об этом сообщил начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус.

"Сейчас Часов Яр — это ад. В городе действительно очень сложно. На территории громады продолжаются боевые действия. Защиту обеспечивают наши ребята, которые стоят на Часовоярской земле и готовы отдать свою жизнь, чтобы защитить каждый метр нашей земли", — отметил он.

По словам Чауса, на 22 января в городе проживает 220 человек, эвакуация замедлилась. "Люди не реагируют на наши призывы к эвакуации, и доказать им что-то очень сложно. В результате возникает ситуация, когда эвакуация становится невозможной или чрезвычайно рискованной", — подытожил начальник городской администрации.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости