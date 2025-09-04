Кремль запускает "парад легализации оккупации" на Донбассе: что задумал Путин

Россия пытается усилить свое закрепление на Донбассе из-за дипломатической легитимизации временно оккупированных украинских территорий. Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Легализация ДНР (фото из открытых источников)

В ведомстве отметили, что для этого используется посредничество Никарагуа.

"Так называемое правительство ДНР готовится заключить соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве с МИД Никарагуа. Формально речь идет о "развитии кооперации между хозяйствующими субъектами". На самом же деле цель – закрепление российского присутствия на Донбассе через международные каналы", — объяснили в СЗРУ.

Подписание документа планируется 24-27 сентября 2025 во время визита никарагуанской делегации в Москву.

По информации украинской разведки, соглашение является частью масштабной кампании Кремля под названием "парад дипломатии оккупированных регионов". Ее задача – создание видимости международной поддержки оккупации, поиск механизмов обхода санкций и расширение влияния России в Центральной Америке.

Известно, что еще 31 июля 2025 г. Никарагуа заявила о "признании" вхождения Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ. Это грубо нарушает международное право, в частности, принцип непризнания аннексий и резолюции Генеральной Ассамблеи ООН.

"Крым, Севастополь, а также временно оккупированные территории Донбасса, Херсонщины и Запорожья – есть и остаются частью Украинского государства. Любые "сделки" с псевдоучреждениями на этих территориях – юридически ничтожны", — заявили в разведке.

В СЗРУ также предупредили, что участие Никарагуа в таких процессах может иметь последствия. В частности, организации и должностные лица, способствующие легализации оккупации, рискуют попасть под международные санкции.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Максим Жорин рассказал о новом этапе наступательных действий россиян. Подполковник ВСУ, бывший командир полка "Азов", Максим Жорин, призвал не делать слишком оптимистичных выводов из того, что летнее наступление российских войск оказалось безрезультатным.

По его словам, несмотря на огромные ресурсы и силы, которые бросил кремль на фронт, стратегических успехов россия так и не получила. Очередные "планы взятия Донбасса под полный контроль" сорвались, а на других участках линии фронта российская армия тоже не может похвастаться существенными достижениями. Это лето стало рекордным по количеству потерь противника.