Кремль "занялся" женами российских военных: подробности

Путинский режим довольно чувствительно отреагировал на ряд небольших протестов, которые произошли в ноябре в Москве. Сейчас с женами российских военных проводят работу. Большинству из тех, кто готов протестовать пытаются "закрыть рот" деньгами и дискредитацией их деятельности в интернете. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленной сводке британской разведки.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

"В последние недели власти, вероятно, предложили увеличить денежные выплаты семьям в обмен на то, что они воздержатся от протестов", — говорится в сообщении.

27 ноября 2023 года одна известная группа жен военных РФ опубликовала в сети манифест против "бессрочной мобилизации". Примерно 31 ноября 2023 года на группу был прикреплен "фейковый" предупреждающий ярлык — вероятно, это произошло не без подстрекательства со стороны прокремлевских субъектов.

"Власти, вероятно, особенно чувствительно реагируют на любые протесты, связанные с гражданами, мобилизованными в сентябре 2022 года, которые уже более года находятся на передовой", — констатирует британская разведка.

Напомним, 27 ноября родные "мобиков", которых режим Путина загнал на войну в Украину, устроили на территории России манифест "против бессрочной мобилизации". В ролике власти РФ обвинили в безразличии к судьбе оккупантов. Их жены заявили, что будут собирать подписи "за" возвращение мужей домой.

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