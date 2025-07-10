Кремль выступил с предложением для украинских уклонистов: что предлагает

Российские пропагандисты получили приказ от Кремля рассказывать, что цель ударов по ТЦК очень прямолинейна – приучить уклонистов, что огневое поражение украинской территории – это благо. Об этом рассказала украинская телеведущая, блоггер Олега Лень, анализируя российское информационное пространство и соцсети.

Удары по ТЦК. Фото: из открытых источников

Телеведущая отмечает, в общем-то можем сказать, что российская информационная кампания против мобилизации вошла в свою важнейшую фазу. Если предыдущие ее этапы были направлены на демонизацию ТЦК, пропагандисты раздували ненависть к мобилизации и побуждали сопротивляться ей, то теперь уклонистов пытаются сделать соучастниками российских преступлений. Из пассивного "ждуна" и "какой разницы" их делают соучастниками убийства украинцев.

"Такое вот воспитание раба: сначала уклонисту рассказывали, что он имеет право демонстрировать свой испуг, но не потому что он обделался, а борец за права человека. А вот теперь ему российские пропагандисты предлагают сделать следующий шаг – стать соучастником убийств украинцев. Все это под завывание ботоферм в соцсетях "ко-ко-ко в России воюют только за деньги, а никого не заставляют". Вот только почему российские пропагандисты постоянно используют фразу "мобилизованные в народную милицию ДНР-ЛНР"? И почему Донецк превратился в город женщин, вынужденных признать даже предатели?", – отметила Ольга Лень.

Читайте на портале "Комментарии" — серия ударов врага по ТЦК и СП может свидетельствовать о намерении сорвать мобилизацию в Украине. Об этом говорят в ЦПИ. Однако почему именно сейчас враг начал активно применять такой метод? Какую цель преследует агрессор? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.



