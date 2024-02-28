Российские оккупанты обязали все захваченные детские сады, школы, колледжи, техникумы и высшие учебные заведения устанавливать флаги России.

РФ усиливает давление на школы в оккупации. Фото из открытых источников

Как сообщает Центр национального сопротивления, в настоящее время установление флагов в захваченных учебных заведениях является добровольно-принудительным, поэтому директор учреждения может отказаться от выполнения этого требования и при этом избежать ответственности.

Однако, отметили в Центре сопротивления, в Кремле решили исправить добровольно-принудительный либерализм и с 1 сентября на законодательном уровне обязать все заведения вывесить российские "триколоры".

Центр национального сопротивления отметил, что все российские флаги будут гореть из-за нарушения правил безопасности или висеть вверх ногами по незнанию россиянами своих же государственных символов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что США не планируют посылать своих военнослужащих в Украину для участия в войне с российской армией, сообщила спикер Рады национальной безопасности при Белом доме Адриен Уотсон. Она подчеркнула, что Джозеф Байден ранее сделал четкое заявление о том, что США не будут отправлять свою армию на войну в Украине, и с тех пор решение американского президента не изменилось.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что США надеются, что в России появится либерально-демократическая оппозиция, которая каким-то непонятным образом сможет получить власть. Однако проблема в том, что у этой оппозиции нет реальных инструментов прихода к власти. Второй фактор, почти не учитываемый США, – это Китай. Пекин ни при каких обстоятельствах не отдаст всю Россию под влияние Запада, как это было в 1990-х годах.

