Кремль выделяет сотни миллионов на "патриотическое воспитание" украинских детей

В 2024 году Россия потратила 477 миллионов долларов на программу так называемого "патриотического воспитания" детей. Особое внимание уделяется детям на временно оккупированных территориях Украины, где цель — уничтожение украинской национальной идентичности. Эта сумма впечатляет: по сравнению с 2022 годом расходы выросли почти в 10 раз.

Российские миллионы на пропаганду: кто пострадает больше всего

Эти данные были озвучены во время пресс-конференции "Детство в ловушке: как защитить права детей, оказавшихся в оккупации", состоявшейся в Медиацентре Украины. Эксперты подчеркнули, что Кремль активно финансирует проекты, влияющие на сознание детей через формальное и неформальное образование, молодежные организации и культурные инициативы.

"На эти программы выделяются огромные денежные средства. В 2024 году бюджет "патриотического воспитания" составил 477 миллионов долларов. Это в 10 раз больше, чем в 2022 году", — отметили на мероприятии.

Особый акцент делается на детях с оккупированных территорий Украины. В школах происходит навязывание русского языка, истории и ценностей, цель которого полностью вытеснить украинскую идентичность.

Читайте на портале "Комментарии" — Дети из временно оккупированной Запорожской области прошли очередную военную обучение от оккупантов. Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, передает портал "Комментарии". По итогам мониторинга оккупационных пабликов обнаружено, что российские "наставники" обучали детей особенностям обращения с автоматом и отработке стрельбы из разных положений. Захватчики заставляют украинских детей носить униформу и шагать под трехцветными флагами.