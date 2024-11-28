Кремль вошел в азарт: сможет ли спецпредставитель по Украине остановить войну

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Ткачик Олеся
В апреле 2024-го года республиканец Кит Келлог, которого вчера новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал на должность спецпредставителя США по Украине, опубликовал обширную статью, в которой изложил свою версию, как должен выглядеть план окончания российско-украинской войны.
Переговоры Украины и РФ
В этом плане, как подчеркнул глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, есть пункты, которые нам не понравятся. Но есть выглядящие вполне хорошо, добавил эксперт.
Эксперт напомнил, что в плане Келлога действительно говорится об отказе Украины от вступления в НАТО на неопределенный срок в обмен на увеличение военной помощи и определенные гарантии безопасности.
При этом речь идет и об определенном ограничении антироссийских санкций, чтобы Россию заставить сесть за стол переговоров.
Также в плане Келлога говорится, что Россия должна выплачивать Украине убытки на восстановление за счет отчислений по продаже энергоносителей. Кроме того, предполагается, что все санкции будут сняты с России, только после того, как она подпишет мирное соглашение.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет заморозить войну в Украине до своей инаугурации.
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