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Кремль вошел в азарт: сможет ли спецпредставитель по Украине остановить войну

Штаты будут работать по плану Келлога, который он обнародовал еще летом

сегодня, 10:01
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Ткачик Олеся

В апреле 2024-го года республиканец Кит Келлог, которого вчера новоизбранный президент Дональд Трамп номинировал на должность спецпредставителя США по Украине, опубликовал обширную статью, в которой изложил свою версию, как должен выглядеть план окончания российско-украинской войны.

Кремль вошел в азарт: сможет ли спецпредставитель по Украине остановить войну

Переговоры Украины и РФ

В этом плане, как подчеркнул глава правления Института мировой политики Виктор Шлинчак, есть пункты, которые нам не понравятся. Но есть выглядящие вполне хорошо, добавил эксперт.

Эксперт напомнил, что в плане Келлога действительно говорится об отказе Украины от вступления в НАТО на неопределенный срок в обмен на увеличение военной помощи и определенные гарантии безопасности.

При этом речь идет и об определенном ограничении антироссийских санкций, чтобы Россию заставить сесть за стол переговоров.

"Украину не нужно заставлять отказываться от своих территорий, но нужно убеждать вернуться к этому вопросу после того, как Путин уйдет из власти. Предполагая, что часть территорий на многие годы может оказаться под временной оккупацией", – говорит Шлинчак.

Также в плане Келлога говорится, что Россия должна выплачивать Украине убытки на восстановление за счет отчислений по продаже энергоносителей. Кроме того, предполагается, что все санкции будут сняты с России, только после того, как она подпишет мирное соглашение.

"Интуиция дает подсказку, что Штаты будут работать приблизительно по этому сценарному плану. Но достаточно ли этого всего России, учитывая, что в Кремле вошли в азарт и пытаются парализующим страхом дожать Запад, чтобы тот в принципе согласился на капитуляцию Украины? Придется ли Штатам включать дополнительные рычаги, чтобы Путин решил, что такое "соглашение" может быть еще и неплохим вариантом… Что ж, посмотрим", — отметил Шлинчак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Трамп хочет заморозить войну в Украине до своей инаугурации.




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Источник: https://www.facebook.com/viktor.shlinchak/posts/pfbid02yq6nRgco7ptNHfyuixzYDVCGPtgYJUg6UeXSURitg86mkYBnrishyrZwd9eSurERl
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