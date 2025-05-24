Кремль вложил последние деньги, чтобы захватить эти территории

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Ткачик Олеся
Россия инвестировала огромные ресурсы в летнюю военную кампанию 2025 года и будет пытаться в первую очередь захватить области Украины, которые она внесла в свою так называемую конституцию, говорит военный эксперт Роман Свитан.
Война в Украине
По его словам, РФ в свое наступление вложила последние резервы так называемого стабилизационного фонда России. Именно поэтому теперь российские захватчики пытаются отработать эти расходы, демонстрируя активность на фронте и стремясь расширить зону оккупации.
Впрочем, по словам эксперта, еще одним вектором наступления может стать Херсонщина. По его словам, российские войска уже готовятся к форсированию Днепра, вероятно, это произойдет уже в ближайшей перспективе. Хотя речь не идет о масштабной операции, враг попытается закрепиться на правом берегу реки и навязать там боевые действия.
В то же время, как говорит Свитан, главной стратегической целью Кремля остается создание и расширение сухопутного коридора через Южную Украину.
По его убеждению, россияне стремятся выйти на условную линию Запорожья – Покровск. Таким образом они хотят выровнять фронт и полностью оккупировать не только Запорожскую, но и часть Днепропетровской области. Именно юго-восточные регионы, прилегающие к Покровску, могут стать главным объектом агрессии этим летом, подытожил военный эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ перестала скрывать свои истинные намерения в отношении Украины.
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