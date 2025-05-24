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Кремль вложил последние деньги, чтобы захватить эти территории

Россия использовала деньги стабилизационного фонда, чтобы организовать так называемое летнее наступление на Украину

24 мая 2025, 19:08
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Ткачик Олеся

Россия инвестировала огромные ресурсы в летнюю военную кампанию 2025 года и будет пытаться в первую очередь захватить области Украины, которые она внесла в свою так называемую конституцию, говорит военный эксперт Роман Свитан.

Кремль вложил последние деньги, чтобы захватить эти территории

Война в Украине

По его словам, РФ в свое наступление вложила последние резервы так называемого стабилизационного фонда России. Именно поэтому теперь российские захватчики пытаются отработать эти расходы, демонстрируя активность на фронте и стремясь расширить зону оккупации.

"Россияне вложили последние деньги в летнюю военную кампанию. Особенно в этом стабилизационном фонде. Они будут пытаться отработать эти средства. То есть получить большее количество территорий. Особенно тех, которые они внесли в свою конституцию – Луганская, Донецкая, Запорожская, Херсонская области, Крым", – сказал он.

Впрочем, по словам эксперта, еще одним вектором наступления может стать Херсонщина. По его словам, российские войска уже готовятся к форсированию Днепра, вероятно, это произойдет уже в ближайшей перспективе. Хотя речь не идет о масштабной операции, враг попытается закрепиться на правом берегу реки и навязать там боевые действия.

В то же время, как говорит Свитан, главной стратегической целью Кремля остается создание и расширение сухопутного коридора через Южную Украину.

По его убеждению, россияне стремятся выйти на условную линию Запорожья – Покровск. Таким образом они хотят выровнять фронт и полностью оккупировать не только Запорожскую, но и часть Днепропетровской области. Именно юго-восточные регионы, прилегающие к Покровску, могут стать главным объектом агрессии этим летом, подытожил военный эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что РФ перестала скрывать свои истинные намерения в отношении Украины.




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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=QrqHdUeZ9X0
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